Путин объяснил сенаторам смысл поправок к Конституции

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Поправки к Конституции должны зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с сенаторами. Его слова приводятся на сайте Кремля.

«Хочу вновь повторить: суть, смысл конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия вперед зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны», — сказал Путин.

По его словам, речь идет об исторической преемственности, моральных ценностях, надежных социальных гарантиях и повышении роли гражданского общества.

«Наконец, это укрепление и совершенствование баланса, равновесия между всеми ветвями власти при сохранении России как сильной президентской республики», — добавил глава государства.