Клишас исключил цель «все бегом вносить» после поправок в Конституцию

У властей нет цели торопиться с внесением законопроектов, после того как были одобрены поправки в Конституцию, заявил Клишас. По его словам, изменения будут утверждены «после качественной правовой проработки»

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Законопроект, по которому бывшие президенты смогут стать пожизненными сенаторами, может быть рассмотрен до конца года, однако цели «все бегом вносить» нет. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает «РИА Новости».

«У законопроектов есть своя логика — как правовая, так и политическая, по срокам внесения и рассмотрения в том числе. У нас нет цели все бегом вносить. Конституция — политико-правовой документ, и законопроекты во исполнение поправок будут вноситься с учетом логики политического процесса, в том числе после качественной правовой проработки», — сказал Клишас.

В то же время он отметил, что существует вероятность того, что законопроект о праве экс-президента стать пожизненным сенатором будет разработан и рассмотрен до конца 2020 года.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. По данным Центризбиркома, за изменения в Основной закон выступили 77,92% проголосовавших, против них — 21,27%. В силу поправки вступили 4 июля.