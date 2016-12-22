В России стартовали вторые туры выборов глав регионов

В Хабаровском крае начался второй тур выборов губернатора, в 8:00 мск он стартует во Владимирской области. 23 сентября должны были избирать глав трех регионов, но голосование в Хакасии отложили, так как один из кандидатов снялся

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В двух регионах России 23 сентября проходят вторые туры губернаторских выборов. Окончательно определиться с тем, кто будет возглавлять их регион, должны жители Хабаровского края, где участки открылись в 1:00 мск, и Владимирской области.

В Хабаровском крае во второй тур выборов вышли действующий глава региона Вячеслав Шпорт и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. Во время голосования 9 сентября они набрали 35,62% и 35,81% соответственно. Вскоре после первого тура Шпорт предложил конкуренту должность своего первого заместителя. Фургал согласился, однако снимать свою кандидатуру с выборов не стал.

Во Владимирской области противником действующего губернатора-единоросса Светланы Орловой также стал кандидат от ЛДПР — Владимир Сипягин. В первом туре выборов Орлова набрала 36,42% голосов против 31,36% у Сипягина.

Источники РБК сообщили, что так же, как и в Хабаровском крае, сопернику действующего главы региона была предложена политическая сделка. По словам собеседников РБК в региональном отделении партии «Единая Россия», Сипягину предложили пост вице-спикера собрания.

Но в ЛДПР заявили, что снимать своего кандидата с выборов во Владимирской области не намерены. «Мы нигде не отказываемся от участия в выборах, везде наши кандидаты идут до победного конца, мы ничего не сдаем — ни выборы губернатора в Хабаровском крае, ни во Владимирской области», — заявлял лидер партии Владимир Жириновский.

Отложенные и отмененные выборы

Изначально вторые туры выборов глав регионов были запланированы на 23 сентября в трех регионах. Повторное голосование также должно было пройти Хакасии. Однако 21 сентября вечером действующий глава региона единоросс Виктор Зимин снял свою кандидатуру. Во втором туре он должен был встретиться с соперником от КПРФ Валентином Коноваловым. В ходе голосования 9 сентября Зимин, набравший 32,4% голосов, оказался на втором месте, уступив Коновалову (44,81%).

В связи с отказом Зимина от участия в голосовании избирком республики перенес второй тур на 7 октября. Соперником Коновалова станет показавший третий результат Андрей Филягин от «Справедливой России» (9 сентября он получил 11,23%).

Решение сняться с выборов Зимин объяснил состоянием здоровья. В то же время несколько источников РБК сообщили, что причиной стал звонок из Кремля в связи с отсутствием шансов на победу. «Позиции Зимина были шаткие, и у него был бы соблазн использовать [во время подсчета голосов] административный ресурс. Из Москвы ему настоятельно порекомендовали сняться, чтобы не было соблазна действовать, как в Приморье. Зимин совет воспринял», — рассказал РБК федеральный чиновник.

Неделей ранее, 16 сентября, второй тур губернаторских выборов прошел в Приморье. Кандидатами на пост главы края стали действующий врио губернатора Андрей Тарасенко («Единая Россия») и представитель КПРФ Андрей Ищенко. Во время подсчета до последнего момента лидировал кандидат-коммунист. Однако после обработки 99% протоколов действующий глава региона внезапно вырвался вперед.

Ситуация вызвала широкий резонанс, кандидаты обвинили друг друга в массовых нарушениях. В итоге Центризбирком пришел к выводу, что нарушения не оставляют возможности для корректного подведения итогов. По рекомендации ЦИК краевой избирком результаты выборов отменил. ​Теперь приморский парламент должен будет назначить новую дату голосования.