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ЛДПР заявила об отсутствии планов снять кандидата на выборах во Владимире
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ЛДПР заявила об отсутствии планов снять кандидата на выборах во Владимире
Вторые туры — 2018, 12:41
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ЛДПР заявила об отсутствии планов снять кандидата на выборах во Владимире

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что кандидаты от партии «идут до конца» на втором туре выборов губернаторов Владимирской области и Хабаровского края, об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

«Мы нигде не отказываемся от участия в выборах, везде наши кандидаты идут до победного конца, мы ничего не сдаем — ни выборы губернатора в Хабаровском крае, ни во Владимирской области», — сообщил Жириновский.

Ранее источники РБК в отделении «Единой России» во Владимирской области рассказали, что кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину предложили пост вице-спикера заксобрания. «Официально говорю: все слухи об отказе Сипягина от выборов — это грязные технологии Орловой (Светлана Орлова — действующий губернатор. — РБК). Сипягин идет до конца и только на победу. В первом туре он набрал лишь на 4% меньше Орловой», — заявил Жириновский. Кроме того, он назвал пост вице-спикера заксобрания «никчемной должностью», которая «полагается всем парламентским партиям».

Противнику владимирского губернатора Орловой предложили пост вице-спикера
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Сам Сипягин в разговоре с РБК сказал, что не собирается вступать ни в какие договоренности насчет получения должностей с целью исключения из губернаторской кампании. Он добавил, что намерен идти «на победу и до конца» на выборах губернатора Владимирской области.

Соперник хабаровского губернатора согласился работать вместе с ним
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Лидер ЛДПР также отметил, что предложение губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта назначить своего соперника Сергея Фургала первым вице-премьером было сделано преждевременно. Он также уточнил, что несмотря на то, что кандидат от ЛДПР принял это предложение, от участия в выборах он не отказывался.

«Что же касается заявления Фургала, то оно было неверно интерпретировано. Он не отказывался от выборов!» — добавил Жириновский. По его словам, речь идет о том, что в случае победы Шпорта Фургал согласен занять пост в региональном правительстве и «хотя бы в таком качестве» работать над выполнением своих обязательств перед избирателями.

В первом туре выборов губернатора Владимирской области действующий глава региона Светлана Орлова набрала 36,42% голосов против 31,36% у Сипягина.​ В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Фургал в первом туре получил 35,81% голосов, его соперник Шпорт — 35,62%. Второй тур голосования в этих регионах назначен на 23 сентября.

Теги: Владимир Жириновский , выборы губернаторов
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