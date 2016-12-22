Избирком Хабаровского края получил жалобы на кандидата от ЛДПР

В избирательную комиссию Хабаровского края поступили жалобы на кандидата в губернаторы региона от ЛДПР Сергея Фургала из-за нарушения им запрета на агитацию в «день тишины». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя избиркома Геннадия Накушнова.

Он отметил, что о точном числе жалоб говорить пока рано. Накушнов добавил, что жалобы на нарушения кандидата регистрировались и в основной период предвыборной кампании. Их рассмотрят утром 23 сентября.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан Общественной палаты России Максима Григорьева, в «день тишины» был зафиксирован ряд нарушений. По словам Григорьева, агитация за Фургала продолжается, в частности, на экране на центральной площади идет его реклама, а по городу передвигаются автомобили с плакатами кандидата от ЛДПР.

В первом туре выборов в Хабаровском крае губернатор региона Вячеслав Шпорт набрал 35,62%, а Фургал — 35,81%. Второй тур пройдет 23 сентября.

18 сентября Шпорт в видеообращении предложил Фургалу пойти в правительство края на должность первого заместителя. Фургал, в свою очередь, заявил, что слышал о предложении и принимает его. Позднее он заявил «РИА Новости», что хотя и согласился работать со Шпортом, от участия во втором туре он не отказывается. В избиркоме Хабаровского края указали, что об отмене второго тура выборов речи не идет, несмотря на договоренность кандидатов.