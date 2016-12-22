Противнику владимирского губернатора Орловой предложили пост вице-спикера

Единороссы предложили вышедшему во второй тур на выборах губернатора Владимирской области Владимиру Сипягину пост вице-спикера заксобрания. В случае согласия кандидата объявлено об этом может быть в четверг

Фото: Владимир Сипягин / VK

Кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину, который вышел во второй тур на выборах губернатора Владимирской области вместе с главой региона Светланой Орловой, предложен пост вице-спикера заксобрания. Предложение сделали представители фракции «Единая Россия», рассказали РБК два источника в региональном отделении партии.

В случае согласия Сипягина официальное заявление может быть сделано уже в четверг, 20 сентября, уточнили источники РБК.

Кандидат в губернаторы заявил РБК, что предложений ему не поступало, назвав это дезинформацией. Но источник, знакомый с ходом обсуждения, сказал РБК, что между штабами Орловой и Сипягина шли переговоры о том, чтобы «предложить представителю ЛДПР какой-либо пост». А источник, близкий к Кремлю, ранее рассказывал РБК, что ЛДПР пытается договориться с администрацией Владимирской области о политической сделке перед вторым туром выборов.

Помимо участия в выборах губернатора, Сипягин баллотировался в заксобрание региона, которое выбирали также в Единый день голосования 9 сентября. Представитель ЛДПР прошел в региональный парламент нового созыва. В предыдущем составе заксобрания он занимал пост председателя комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию.

Сипягин перестал вести кампанию, хотя изначально был достаточно активен перед вторым туром, рассказывает близкий к властям региона собеседник РБК. «Он сдал все АПМ (агитационно-пропагандистские материалы), перестал ходить на дебаты», — добавляет собеседник РБК.

13 сентября Сипягин пришел на дебаты и участвовал в них в одиночестве. Светлана Орлова не пришла и своих представителей не прислала.

18 сентября на дебаты не явился уже ни один из кандидатов.

В первом туре Орлова получила 36,42% голосов, Сипягин — 31,36%. Второй тур назначен на 23 сентября.

В среду, 19 сентября, Орлова обратилась к избирателям «по-человечески». В видеообращении она назвала результат первого тура «неожиданным» для себя, пообещала в случае победы исправить свои ошибки. «Признательна тем, кто говорит о наболевшем: о нехватке мест в детских садах, о том, что трудно попасть на прием к врачу, что зарплаты низкие, и о других проблемах и заботах, с которыми сталкиваются жители наших городов и сел», — заявила Орлова.

«Людям не хватало прямой коммуникации с ними, это (обращение Орловой) может дать положительный эффект», — рассуждает близкий к штабу губернатора собеседник РБК.

Со вторника, 18 сентября, во Владимирской области находится начальник кремлевского управления внутренней политики Андрей Ярин, рассказали три источника, близких к администрации президента. Он контролирует подготовку ко второму туру и уже приезжал в регион на прошлой неделе, ранее рассказывали собеседники РБК.

Пост вице-спикера для Сипягина — не первый случай, когда вышедшему во второй тур кандидату делают предложение представители власти. 18 сентября стало известно, что губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт предложил своему сопернику, депутату Госдумы от ЛДПР Сергею Фургалу занять пост первого вице-губернатора. Фургал согласился, но при этом не стал снимать свою кандидатуру с выборов.

Действующий губернатор в первом туре немного проиграл оппоненту, набрав 35,62% против 35,81% у представителя ЛДПР. Второй тур в Хабаровском крае также должен пройти 23 сентября.