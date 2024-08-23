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Военная операция на Украине ,  
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Боррель признал участие Евросоюза в конфликте на Украине

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Военная операция на Украине
Боррель отметил, что Евросоюз уже стал частью конфликта, несмотря на то, что не принимает участия в боевых действиях. По его словам, то, как этот конфликт решится, повлияет на мир и безопасность Европы
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Zhao Dingzhe / Global Look Press)

Евросоюз является частью конфликта на Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на международной конференции в Испании Quo vadis, Europa (Куда идешь, Европа?). Трансляция мероприятия шла в X (Twitter).

По словам Борреля, то, что происходит на Украине, определит геополитическое будущее континента. «Мы — часть этой игры. Мы не выступаем как сторона в войне, но мы уже являемся частью конфликта, и то, как этот конфликт решится, повлияет на мир и нашу безопасность», — отметил дипломат.

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Ранее Боррель провел переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и поддержал боевые действия ВСУ в Курской области. Кулеба написал в Х, что не только проинформировал коллегу «о деталях операции Украины в Курской области», но и обсудил с ним «расширение сотрудничества Украины и ЕС в производстве и поставке оружия».

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано также поддержал атаку украинских военных на Курскую область. Он отметил, что позиция Брюсселя по конфликту и помощи Киеву не изменилась по сравнению с той, какой союз придерживался с февраля 2022 года. По словам Стано, Украина ведет «законные оборонительные» боевые действия и потому может «поразить врага везде, где это сочтет необходимым: на своей территории, но также и на территории врага».

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Фото:John Moore / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди целей наступления на Курскую область «создание буферной зоны» на территории России. Советник его офиса Михаил Подоляк отметил стремление Киева усилить позиции на переговорах.

Российский президент Владимир Путин назвал произошедшее «масштабной провокацией» и пообещал «достойный ответ» на действия ВСУ. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что глава государства «принял решение», и «все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области».

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Жозеп Боррель Евросоюз Украина Военная операция на Украине
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