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Военная операция на Украине ,  
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Боррель назвал дату первого перевода ЕК доходов от активов России

Боррель: первый транш из доходов от активов России переведут ЕК в начале августа
Сюжет
Военная операция на Украине

Первый транш из доходов от замороженных российских активов в размере €1,4 млрд перечислят Еврокомисии (ЕК) в первую неделю августа, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, эти деньги пойдут на закупку для Украины, в том числе средств противовоздушной обороны и снарядов для артиллерии.

Ранее в ЕК сообщили, что банки впервые передадут доходы от замороженных активов России в июле.

ЕК анонсировала первое изъятие доходов от активов России в июле
Финансы
Фото:Sean Gallup / Getty Images

После начала военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов Банка России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Российский Минфин в 2022 году оценил замороженные активы примерно в $300 млрд.

Москва считает любые возможные действия с этими средствами «воровством». В Кремле говорили, что их конфискация станет «гвоздем в гроб» западной экономики и «предметом судебных разбирательств».

Теги
Жозеп Боррель Еврокомиссия российские активы
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