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Военная операция на Украине ,  
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Боррель заявил о поддержке Украины, обсуждая ситуацию в Курской области

Боррель заявил о поддержке Киева, обсуждая с Кулебой ситуацию в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Боррель обсудил боевые действия в Курской области с главой МИД Украины Кулебой. В ЕС ранее подчеркивали, что не откажутся от поддержки Киева после нападения ВСУ на российский регион. Путин заявил, что Россия ответит на вылазку

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили боевые действия ВСУ в Курской области во время телефонного разговора.

«Обсудили с Дмитрием Кулебой последние события на линии фронта и контрнаступление в Курской области. Я подтвердил полную поддержку  со стороны ЕС борьбы народа Украины», — написал Боррель в Х.

Кулеба в той же соцсети написал, что не только проинформировал коллегу «о деталях операции Украины в Курской области», но и обсудил с ним «расширение сотрудничества Украины и ЕС в производстве и поставке оружия».

Bloomberg сообщил о нескольких украинских сценариях нападения на Россию
Политика
Фото:Reuters

По данным властей Курской области, украинская армия контролирует 28 населенных пунктов в регионе, глубина проникновения ВСУ в регионе составляет 12 км, ширина по фронту — 40 км. На территории области погибли 12 мирных жителей, ранены — 121, в том числе десять детей.

Нападение Украины на Курскую область 8 августа комментировал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Он сказал, что позиция Брюсселя по конфликту и помощи Киеву в связи с событиями в российском регионе не изменилась по сравнению с той, какой союз придерживался «с февраля 2022 года». По его словам, Украина ведет «законные оборонительные» боевые действия и потому может «поразить врага везде, где это сочтет необходимым: на своей территории, но также и на территории врага».

Источники CNN сообщали, что для США атака украинцев на Курскую область была неожиданностью. The Wall Street Journal (WSJ) писала, что в Вашингтоне не возникло опасений эскалации после нападения ВСУ, однако есть место обеспокоенности тем, что российские власти могут пойти на «жестокое возмездие». Президент США Джо Байден отказался комментировать публично действия украинской армии.

Президент России Владимир Путин заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто наносит удары по мирным жителям. По его версии, Украина выполняет волю Запада, который воюет с Россией «руками украинцев». Глава государства пообещал «достойный ответ», а главной задачей определил выдавливание ВСУ с российской территории.

Путин также сказал, что одной из целей действий ВСУ является остановка наступления российских войск в Донбассе. Однако, по его словам, темпы операции там не снизились, а увеличились в полтора раза. О наращивании темпов наступления в Донбассе накануне отчиталось Минобороны России. Украинские военные рассказывали, что для операции в Курской области их сняли с позиций в «горячих точках», из Часова Яра и Торецка, которые скоро могут пасть.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Жозеп Боррель Дмитрий Кулеба Украина Курская область
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