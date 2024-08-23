Израиль посоветовал согражданам не приезжать в Курск и Белгород
МИД Израиля посоветовал согражданам, планирующим посещение России, не приезжать в Курскую и Белгородскую области, а находящимся в этих районах израильтянам «пересмотреть свое пребывание там». Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.
«В связи с расширением зоны военных действий и активными боевыми действиями на российско-украинской границе существует опасность бомбардировок с воздуха и ракетных обстрелов населенных пунктов и жилых районов на данной территории», — пояснил МИД.
В августе израильское посольство в России напоминало, что израильтян с российскими паспортами могут призвать в армию, и советовало «учитывать эту информацию».
С первой половины августа в Курской области идут бои с прорвавшимися украинскими подразделениями. В середине месяца власти рассказывали, что под контролем украинской стороны на тот момент были 28 населенных пунктов, более 130 тыс. человек эвакуировались. В приграничной зоне остались около 20 тыс. жителей. Украинские военные пытались прорваться и в Белгородскую область, но отступили после массированного огня с российской стороны.
В ночь на 10 августа в трех регионах России: Брянской, Курской и Белгородской областях — ввели режим контртеррористической операции (КТО). В приграничных районах созданы группировки войск «Белгород», «Курск» и «Брянск».
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