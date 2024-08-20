Минобороны сообщило о создании группировок «Белгород», «Курск» и «Брянск»

Вместе с представителем Генштаба руководители группировок в приграничных регионах будут отвечать за защиту граждан

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

В приграничных районах созданы группировки «Белгород», «Курск» и «Брянск», следует из сообщения Минобороны.

На заседании Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий его председатель — министр обороны Андрей Белоусов — заявил, что командующие группировок, а также представитель Генерального штаба отвечают «за защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения».

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Имена руководителей группировок не названы. Известно, что заместителем руководителя Координационного совета стал заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров, который уже находится в Курской области.

О создании Координационного совета было объявлено 15 августа. В него вошли профильные заместители главы Минобороны, руководители органов военного управления, представители Генштаба, губернаторы Белгородской, Курской и Брянской областей.

В ведомстве подчеркнули, что этот орган не будет подменять собой оперативное управление войсками, а его главной целью станет повышение эффективности обеспечения военнослужащих, «решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов».

Приграничные Брянская и Белгородская области подвергаются обстрелам и атакам беспилотников с начала военной операции на Украине. Сейчас там также действует режим КТО.