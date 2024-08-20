Минобороны сообщило о создании группировок «Белгород», «Курск» и «Брянск»
В приграничных районах созданы группировки «Белгород», «Курск» и «Брянск», следует из сообщения Минобороны.
На заседании Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий его председатель — министр обороны Андрей Белоусов — заявил, что командующие группировок, а также представитель Генерального штаба отвечают «за защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения».
Имена руководителей группировок не названы. Известно, что заместителем руководителя Координационного совета стал заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров, который уже находится в Курской области.
О создании Координационного совета было объявлено 15 августа. В него вошли профильные заместители главы Минобороны, руководители органов военного управления, представители Генштаба, губернаторы Белгородской, Курской и Брянской областей.
В ведомстве подчеркнули, что этот орган не будет подменять собой оперативное управление войсками, а его главной целью станет повышение эффективности обеспечения военнослужащих, «решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов».
Приграничные Брянская и Белгородская области подвергаются обстрелам и атакам беспилотников с начала военной операции на Украине. Сейчас там также действует режим КТО.
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