Что нужно знать и как себя вести в зоне КТО. Инструкция
Режим контртеррористической операции — это особый правовой режим, который вводят на основании закона «О противодействии терроризму», чтобы минимизировать последствия потенциальных терактов. Этот режим допускает ряд мер и временных ограничений.
Во время действия режима КТО власти получают полномочия:
- проверять документы, досматривать автомобили и людей;
- ограничивать движение автомобилей и пешеходов;
- усиливать охрану общественного порядка и объектов, «обеспечивающих жизнедеятельность населения»;
- приостанавливать оказание услуг связи или ограничивать использование сетей связи и средств связи;
- контролировать телефонные переговоры и «иную информацию, передаваемую по каналам телекоммуникационных систем»;
- запрещать продажу оружия и алкоголя.
Кроме того, власти получают право изымать транспортные средства организаций, вне зависимости от того, владеет ими частная компания или госорганизация. Изымать транспорт разрешено для доставки нуждающихся в медицинской помощи в больницы, а также для преследования подозреваемых в терактах. В «неотложных случаях» также могут изымать транспортные средства, принадлежащие физическим лицам.
Еще одно положение закона позволяет представителям правоохранительных органов, которые проводят КТО, беспрепятственно проникать в жилые и нежилые помещения и на земельные участки, которые принадлежат физическим лицам и организациям.
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