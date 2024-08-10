 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Что нужно знать и как себя вести в зоне КТО. Инструкция

Сюжет
Военная операция на Украине
В ночь на 10 августа в трех регионах России — Брянской, Курской и Белгородской областях — ввели режим контртеррористической операции. Что это значит и какие ограничения предполагает — в материале РБК

Режим контртеррористической операции — это особый правовой режим, который вводят на основании закона «О противодействии терроризму», чтобы минимизировать последствия потенциальных терактов. Этот режим допускает ряд мер и временных ограничений.

В Курской и Белгородской областях вслед за Брянской ввели режим КТО
Политика

Во время действия режима КТО власти получают полномочия:

  • проверять документы, досматривать автомобили и людей;
  • ограничивать движение автомобилей и пешеходов;
  • усиливать охрану общественного порядка и объектов, «обеспечивающих жизнедеятельность населения»;
  • приостанавливать оказание услуг связи или ограничивать использование сетей связи и средств связи;
  • контролировать телефонные переговоры и «иную информацию, передаваемую по каналам телекоммуникационных систем»;
  • запрещать продажу оружия и алкоголя.

Кроме того, власти получают право изымать транспортные средства организаций, вне зависимости от того, владеет ими частная компания или госорганизация. Изымать транспорт разрешено для доставки нуждающихся в медицинской помощи в больницы, а также для преследования подозреваемых в терактах. В «неотложных случаях» также могут изымать транспортные средства, принадлежащие физическим лицам.

Еще одно положение закона позволяет представителям правоохранительных органов, которые проводят КТО, беспрепятственно проникать в жилые и нежилые помещения и на земельные участки, которые принадлежат физическим лицам и организациям.

Связь и мобильный интернет доступны бесплатно до окончания режима ЧС в восьми районах региона

В Минобороны сообщили о пресечении попыток «рейдовых действий»

В Курской области сбили семь украинских ракет

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Минобороны сообщило о наращивании сил, которые ведут боевые действия в Курской области

Рамзан Кадыров пообещал «хорошие результаты» в Курской области в ближайшие дни

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Теги
контртеррористическая операция КТО инструкция
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
В Краснодаре арестовали двух организаторов запрещенной китайской сектыПолитика, 02:17
Семь человек погибли при крушении самолета в ЧилиОбщество, 02:02
Росстат оценил естественную убыль населенияОбщество, 01:55
Что нужно знать и как себя вести в зоне КТО. ИнструкцияПолитика, 01:18
Француженка потеряла сознание во время забега на ОлимпиадеСпорт, 01:12
Канада ввела санкции против Коли ЛукашенкоПолитика, 00:54
В Курской и Белгородской областях вслед за Брянской ввели режим КТО⁠Политика, 00:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Провалившая гендерный тест боксерша завоевала золото на ОлимпиадеСпорт, 00:23
Постпредство России заявило об угрозе от ВСУ не только для Курской АЭСПолитика, 00:19
В Брянской области ввели режим КТО⁠Политика, 00:05
Вучич рассказал о данных из России о готовящемся в Сербии госпереворотеПолитика, 00:01
Испания выиграла футбольный турнир. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 09 авг, 23:58
МИД сообщил, что нет данных о россиянах на упавшем в Бразилии самолетеОбщество, 09 авг, 23:54
Беженку дисквалифицировали на Олимпиаде за послание про афганских женщинСпорт, 09 авг, 23:48