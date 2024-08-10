Что нужно знать и как себя вести в зоне КТО. Инструкция

В ночь на 10 августа в трех регионах России — Брянской, Курской и Белгородской областях — ввели режим контртеррористической операции. Что это значит и какие ограничения предполагает — в материале РБК

Режим контртеррористической операции — это особый правовой режим, который вводят на основании закона «О противодействии терроризму», чтобы минимизировать последствия потенциальных терактов. Этот режим допускает ряд мер и временных ограничений.

Во время действия режима КТО власти получают полномочия:

проверять документы, досматривать автомобили и людей;

ограничивать движение автомобилей и пешеходов;

усиливать охрану общественного порядка и объектов, «обеспечивающих жизнедеятельность населения»;

приостанавливать оказание услуг связи или ограничивать использование сетей связи и средств связи;

контролировать телефонные переговоры и «иную информацию, передаваемую по каналам телекоммуникационных систем»;

запрещать продажу оружия и алкоголя.

Кроме того, власти получают право изымать транспортные средства организаций, вне зависимости от того, владеет ими частная компания или госорганизация. Изымать транспорт разрешено для доставки нуждающихся в медицинской помощи в больницы, а также для преследования подозреваемых в терактах. В «неотложных случаях» также могут изымать транспортные средства, принадлежащие физическим лицам.

Еще одно положение закона позволяет представителям правоохранительных органов, которые проводят КТО, беспрепятственно проникать в жилые и нежилые помещения и на земельные участки, которые принадлежат физическим лицам и организациям.