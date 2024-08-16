WP: при попытке атаки на Белгородскую область многие военные ВСУ были ранены

В ВСУ рассказали WP о последствиях попытки атаки на Белгородскую область

Украинские силы при попытке прорыва столкнулись с массированным огнем со стороны российских войск, многие были контужены или ранены, а некоторые убиты, пишет The Washington Post

Украинские военные при попытке прорыва в Белгородскую область столкнулись с массированным огнем со стороны российских войск, многие были ранены или убиты, пишет The Washington Post со ссылкой на раненых солдат.

По словам собеседников, российские войска в Белгородской области были готовы к приходу украинских сил. Район близ села Колотиловка в Краснояружском районе, куда они прибыли, был укреплен противотанковыми заграждениями — «зубами дракона» — и заминирован, пишет издание. Украинские военные сразу же подверглись интенсивным обстрелам артиллерии, беспилотников и авиации.

«Вся наша группа была ранена в день нашего прибытия», — рассказал 24-летний военнослужащий с позывным Хакер. По его словам, многие были контужены или ранены, а некоторые убиты.

Обстрелы были настолько интенсивными, что выжившим пришлось несколько дней прятаться в российских окопах, пока за ними не приехала бронемашина, рассказал военнослужащий. «Мы действовали вслепую», — добавил он.

Краснояружский район на западе граничит с Сумской областью Украины, на севере — с Беловским районом Курской области. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов 10 августа заявил, что в Беловский район зашла украинская диверсионно-разведывательная группа, но ситуация была стабилизирована. На следующий день Минобороны сообщило о пресечении попытки прорыва украинских сил в этот район. С 6 августа в Курской области идут бои с ВСУ. Врио губернатора Алексей Смирнов 12 августа заявлял, что к тому моменту ВСУ контролировали 28 населенных пунктов в области. 15 августа Минобороны отчиталось о восстановлении контроля над селом Крупец в Беловском районе, а также о пресечении попыток прорыва мобильных групп ВСУ близ Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки. Потери ВСУ на курском направлении с 6 августа ведомство оценило в 2,6 тыс. человек.

Утром 12 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил об эвакуации жителей Краснояружского района из-за «активности врага». Глава администрации Андрей Миськов в тот же день рассказал, что район покинули 11 тыс. человек. Позднее он сообщил о запрете на въезд из-за напряженной обстановки. На следующий день Гладков заявил о нормализации ситуации и пообещал «как можно быстрее вернуть жителей в свои дома».

14 августа глава региона назвал обстановку крайне сложной из-за обстрелов, гибели и ранений мирных жителей, разрушения жилья и объявил о введении регионального режима ЧС.

Как утверждал замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, ВСУ должны были взять под контроль стратегические объекты в Курской области и часть Белгородской, чтобы на переговорах иметь более сильную позицию. До этого целью ВСУ он называл захват Курской АЭС.