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Шольц заявил, что санкции против Москвы продлятся «сколько нужно»

Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Санкции против России продлятся столько, сколько нужно для поддержки Украины. Об этом в эфире телеканала ZDF заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Телеведущая заявила Шольцу, что, согласно опросам, 47% граждан Германии хотели бы согласия Украины на уступки территории, чтобы санкции против России были отменены. Жителей Германии беспокоит рост цен, особенно на энергоносители.

«Мы будем сохранять солидарность столько, сколько это будет нужно, чтобы Украина могла защищаться», — заявил в ответ Шольц. Канцлер отметил, что поддержка Украины может продолжаться еще долго.

Шольц словами «никто не знает» оценил сроки операции России на Украине
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Фото:Кирилл Нортон / РИА Новости

При этом ранее канцлер признал, что рост цен на энергоносители может грозить Германии социальными волнениями. Шольца спросили, может ли он гарантировать жителям Германии, что они не будут мерзнуть зимой, на что он ответил: «Это зависит от многих вещей, которые происходят во всем мире». В качестве примера он привел риск полной остановки поставок газа из России.

Власти Германии не раз высказывали опасения по вопросу газоснабжения и отопления в ближайший зимний сезон. Речь идет о снижении поставок по «Северному потоку-1». В середине июня «Газпром» сообщил Германии о сокращении поставок газа по трубопроводу: объем прокачки снизился до 100 млн куб. м в сутки (плановый объем — 167 млн куб. м). В «Газпроме» затем предупредили о дальнейшем снижении до 67 млн куб. м.

Российская компания пояснила изменения задержкой ремонта турбин производства Siemens (она в мае решила покинуть российский рынок): они находятся на ремонте в Канаде, и их затруднительно оттуда вывезти из-за санкций. Однако в Германии считают снижение поставок политически мотивированным. В стране заявляют, что Москва использует поставки газа в качестве инструмента давления. Власти России подобные обвинения отрицают.

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Германия Олаф Шольц санкции Украина

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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