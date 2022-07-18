Шольц исключил снятие санкций в случае «навязанных Россией» условий мира

Евросоюз намерен поддерживать Украину, пока страна в нуждается в этой помощи, пообещал Шольц. Канцлер сказал: в Европе готовы к тому, что санкции останутся надолго, их не снимут при заключении мирного соглашения на условиях России

Олаф Шольц (Фото: Lisi Niesner / Reuters)

Евросоюз изначально готовился к сохранению санкций на протяжении долгого времени, ни одна ограничительная мера не будет снята в случае заключения Россией и Украиной мирного соглашения на «навязанных» Москвой условиях. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Нам также ясно, что ни одна из этих санкций не будет снята в случае навязанного Россией мира. Для России нет иного пути по соглашению с Украиной, чем то, которое может быть принято украинцами», — заявил Шольц.

Немецкий канцлер пообещал, что Евросоюз будет поддерживать Украину в поставках оружия, а также экономическом, финансовом и гуманитарной сферах до тех пор, пока Киев в этому нуждается. При этом, подчеркнул он, «мы гарантируем, что НАТО не станет стороной» конфликта.

Шольц также отметил, что Германии будет непросто добиться энергетической независимости от России и добавил: «нам понадобится выносливость». При этом власти ФРГ согласовали действия с работодателями и профсоюзами и одобрили финансовую помощь населению в размере €30 млрд, указал он.

«Я убежден, что мы выйдем из кризиса более сильными и независимыми, чем вошли в него. Это наша цель!», — заключил канцлер Германии.

Евросоюз с конца февраля ввел против России шесть пакетов санкций, они включали, среди прочего, частичное эмбарго на поставки нефти, запрет на совершение финансовых операций, заморозку активов Центробанка, секторальные ограничения, а также персональные санкции против политиков и предпринимателей.

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Европейские санкции могут быть не слишком заметны к этому дню, но они докажут свою эффективность в долгосрочной перспективе, следует проявить стратегическое терпение заявил в середине июля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Кроме того, в среднесрочной перспективе Россия окажется в технологической, научной и экономической изоляции, продолжил Боррель, подчеркнув, что у Евросоюза «нет другого выбора». «Позволить России одержать верх означало бы позволить ей разрушить наши демократии и саму основу международного миропорядка, основанного на правилах», — пояснил Боррель. По его мнению, отказ от российских энергоносителей создает трудности для Европы.

В российском МИДе заявили Боррелю, что эффект от санкций «многие жители ЕС моментально почувствовали на себе». Представитель ведомства Мария Захарова сочла ограничительные меры ЕС против России нелегитимными, отметив, что их последствия «оценили по достоинству» также в Африке, Азии и в других «отдаленных регионах». Аналогичное мнение высказывал российский президент Владимир Путин, он назвал санкции «безумными и бездумными».

Западным странам следует склонить Киев «принять реальность» вернувшись к переговорам с Москвой, говорил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. «Чем больше они ждут, тем будет хуже. Это совершенно ясно», — подчеркнул дипломат. В Кремле заявляли, что «мирный план» возможен только после выполнения Украиной требований России.

Россия начала спецоперацию на Украине более четырех месяцев назад — в ночь на 24 февраля. Такое решение принял президент Владимир Путин. Он обосновал свои действия стремление провести демилитаризацию и «денацификацию» соседнего государства. По его мнению, официальный Киев в течение восьми лет вел против жителей Донбасса политику «геноцида». Россия также намерена добиться нейтрального статуса Украины, чтобы «с ее территории никогда не исходила угроза» для России, говорил Путин, отметив, что к Киеву могут возникнуть новые требования, если процесс переговоров будет намеренно затягиваться.



