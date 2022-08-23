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Прощание с Дарьей Дугиной в Москве. Фоторепортаж
В Москве проходит прощание с дочерью философа Александра Дугина Дарьей. Она погибла вечером 20 августа в Подмосковье при взрыве машины. СК назвал ее смерть заказным убийством, ФСБ обвинила в организации покушения украинские спецслужбы. Владимир Путин наградил Дарью Дугину, журналистку и политолога, орденом Мужества посмертно
Прощание организовали в телецентре «Останкино»
Философ, политолог Александр Дугин
Бизнесмен и основатель канала «Царьград» Константин Малофеев
Мать Дарьи Дугиной Наталия Мелентьева
Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов
Слева направо: глава комитета Госдумы по международным делам, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, Константин Малофеев и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов
Писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин
Посол ДНР в России Ольга Макеева
Бизнесмен Евгений Пригожин