Путин назвал подлым и жестоким убийство дочери Дугина

Дочь Александра Дугина Дарья погибла 20 августа при взрыве автомобиля. По версии ФСБ, он был организован украинскими спецслужбами, а исполнительница преступления — гражданка Украины Наталья Вовк — уже покинула Россию

Место убийства Дарья Дугиной (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье убитой Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина, сообщила пресс-служба Кремля.

В письме, обращенном к родителям погибшей — Александру Дугину и Наталье Мелентьевой, — он пожелал им сил и выразил слова поддержки в связи с тяжелейшей, невосполнимой утратой.

«Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной — светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, ученый, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России», — говорится в телеграмме.

Автомобиль Дугиной взорвался вечером 20 августа в Подмосковье. Она скончалась на месте. Расследованием занялось Главное управление Следственного комитета России.

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22 августа ФСБ сообщила о раскрытии убийства Дугиной. По данным ФСБ, оно было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем убийства ФСБ назвало гражданку Украины Наталью Вовк. Последняя приехала в Москву в июле вместе с дочерью и в рамках подготовки к убийству сняла квартиру в том же доме, где жила Дарья Дугина.

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По версии ФСБ, 20 августа Вовк совершила управляемый подрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, в котором ехала Дугина, а на следующий день вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию. Материалы расследования ФСБ передала в СК.

Александр Дугин, комментируя убийство дочери, назвал его терактом, устроенным «нацистским украинским режимом». «Враги России ее подло, исподтишка убили. Но нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас», — говорится в заявлении Дугина.

Версию о причастности Украины сразу после гибели Дугиной высказывал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Причастность Киева к произошедшему отвергал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Дарья Дугина родилась в 1992 году. В 2015 году она окончила аспирантуру философского факультета МГУ. Была политическим обозревателем в Международном евразийском движении, которое возглавляет ее отец, вела программу «Наша точка зрения» на телеканале «Царьград», а также работала ведущей на радио «Комсомольская правда». В июле 2022 года Британия ввела санкции против Дугиной из-за «поддержки дестабилизации Украины».