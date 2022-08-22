Медведев заявил, что виновные в убийстве Дарьи Дугиной будут наказаны

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев направил телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью журналистки и политолога Дарьи Дугиной, он выразил уверенность, что виновные в ее убийстве понесут заслуженное наказание. Об этом сообщили в секретариате зампреда Совбеза, передает ТАСС.

«Уверен, что виновные в гибели Дарьи будут найдены и понесут заслуженное наказание. Вечная ей память. Разделяю ваше горе в этот тяжелый момент», — написал Медведев.

Медведев заявил, что «потрясен этим чудовищным преступлением». «Она была предана Родине всем сердцем и душой, превыше всего ставила интересы Отечества, самоотверженно работала на его благо», — написал зампред Совбеза.

Ранее президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом Мужества.

Дарья Дугина — дочь философа и общественного деятеля Александра Дугина. Она погибла вечером 20 августа на Можайском шоссе близ подмосковного поселка Большие Вяземы. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» вместе с отцом. Тот сначала планировал поехать с ней, но в итоге сел в другой автомобиль, сообщали источники «112». СК счел ее гибель заказным убийством.

22 августа ФСБ объявила о раскрытии дела и назвала имя подозреваемой. По данным ведомства, исполнителем является украинка Наталья Вовк. Она приехала в Москву в июле вместе с дочерью и в рамках подготовки к убийству сняла квартиру в том же доме, где жила Дарья Дугина, утверждают в ФСБ. Ведомство обвинило в организации убийства украинские спецслужбы. На Украине причастность к убийству Дугиной отрицают.

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Александр Дугин с 2015 года находится под санкциями США, Канады и Великобритании. После начала спецоперации России на Украине санкции против Дарьи Дугиной ввела Великобритания. Лондон обвинил Дугину в распространении дезинформации, а также поддержке действий и политики, направленных на дестабилизацию Украины, подрыв суверенитета и территориальной целостности страны.