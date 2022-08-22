В Литве мужчину приговорили к штрафу и ограничению свободы за дискриминацию русских

В Литве вынесли приговор за «дискриминацию русских» и призыв к насилию

Житель Литвы призвал к насилию против русских по национальному признаку в интернете, его оштрафовали и отправили на программу коррекции поведения. Премьер Литвы и мэр Вильнюса призывали не оскорблять русских из-за Украины

Здание суда г. Таураге (Фото: Wikimedia Commons)

Житель литовского города Таураге Витаутас М. приговорен судом к четырем месяцам ограничения свободы, штрафу в размере €500 и прохождению программы коррекции поведения за «публичную дискриминацию в отношении русских», передает портал Delfi.

Мужчина «выделял их по национальному признаку, призывал к насилию в отношении этих людей, а также насмехался над русскими, вызывал ненависть к ним», говорилось в заключении суда.

Причиной для возбуждения дела против мужчины стал комментарий к публикации с цитатой президента республики Гитанаса Науседы в Facebook (компания Meta, владелец соцсети, признана экстремистской и запрещена в России). Науседа после ввода российских войск на Украину заверил, что власти принимают усилия, чтобы «авантюра России закончилась». Мужчина в комментариях под публикацией призвал к насилию в отношении россиян.

Осужденный признал вину и выразил сожаление из-за оставленного комментария. Витаутас М. пояснил, что сделал такой комментарий из-за происходящего на Украине, но заверил, что не поступил бы подобным образом в отношении русских. Он сказал: «Я в целом не против русских, русские в целом не виноваты в том, что происходит на Украине».

Суд заключил, что Витаутас М. намеревался воплотить угрозы в жизнь, однако признание вины и выражение сожаления стали смягчающими факторами. Отягчающим обстоятельством стало то, что Витаутас М. был прежде четырежды судим, срок давности по последнему делу (за порчу чужого имущества) еще не истек.

По данным переписи, проведенной в конце прошлого года, в Литве проживают 2,81 млн человек, из них 5% назвали себя русскими (140,5 тыс.). Русские при этом в крупных городах занимают значительную долю населения: в приграничном с Белоруссией городе Висагинас (51,9%), расположенном на берегу Балтийского моря городе Клайпеда (19,6%) и столице — Вильнюсе (11,9%), указывает Всеобщая литовская энциклопедия.

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Литва осудила решение России вести войска на Украину, республика вместе с остальными членами Евросоюза ввела санкции против официальной Москвы. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс при этом призывал не оскорблять русскоязычных жителей Литвы и других стран, подчеркивая, что «агрессором является российский режим», а не они. Агрессию по отношению к русскоязычным он назвал «бомбами информационной войны».

«Любой, кто оскорбляет русскоязычных в Литве (будь то литовец, белорус, русский или украинец), — подлец. Любой, кто видит эти оскорбления и не останавливает их, — трус», — заявил мэр Вильнюса.

Шимашюс также отметил, что решение о разрыве связей с российскими и белорусскими городами-партнерами столицы Литвы является действием не против русских, а «против режима». Он добавил, что при этом «их молчание позволяет вести эту безумную войну».

Схожее мнение выражала и премьер-министр республики Ингрида Шимоните, она назвала живущих в стране русских и белорусов патриотами Литвы. «Мы бы не хотели видеть упреков в адрес наших сограждан в попытках переложить на них бремя преступлений В. Путина и А. Лукашенко исключительно из-за их национальной принадлежности», — сказала она.

При этом в правительстве Латвии призывают отменить выданные россиянам и белорусам шенгенские визы на общеевропейском уровне, такую меру предложил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Он пояснил, что если просто прекратить выдавать жителям России и Белоруссии визы, то это не решит проблему. «Значительному числу туристов все равно будет доступна возможность наслаждаться европейским стилем жизни, который, по мнению властей России и Белоруссии, следует презирать и даже бороться с ним», — сказал глава литовского МИДа.

Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас позднее счел бесперспективным общеевропейский консенсус по этому вопросу. В Еврокомиссии указывали, что такое ограничение не соответствует Визовому кодексу ЕС, немецкий канцлер Олаф Шольц называл действия России на Украине «войной Путина, а не российского народа», в связи с чем не следует вводить запрет от лица всего ЕС.