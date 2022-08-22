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В Литве вынесли приговор за «дискриминацию русских» и призыв к насилию

В Литве мужчину приговорили к штрафу и ограничению свободы за дискриминацию русских
Житель Литвы призвал к насилию против русских по национальному признаку в интернете, его оштрафовали и отправили на программу коррекции поведения. Премьер Литвы и мэр Вильнюса призывали не оскорблять русских из-за Украины
Здание суда г. Таураге
Здание суда г. Таураге (Фото: Wikimedia Commons)

Житель литовского города Таураге Витаутас М. приговорен судом к четырем месяцам ограничения свободы, штрафу в размере €500 и прохождению программы коррекции поведения за «публичную дискриминацию в отношении русских», передает портал Delfi.

Мужчина «выделял их по национальному признаку, призывал к насилию в отношении этих людей, а также насмехался над русскими, вызывал ненависть к ним», говорилось в заключении суда.

Причиной для возбуждения дела против мужчины стал комментарий к публикации с цитатой президента республики Гитанаса Науседы в Facebook (компания Meta, владелец соцсети, признана экстремистской и запрещена в России). Науседа после ввода российских войск на Украину заверил, что власти принимают усилия, чтобы «авантюра России закончилась». Мужчина в комментариях под публикацией призвал к насилию в отношении россиян.

Осужденный признал вину и выразил сожаление из-за оставленного комментария. Витаутас М. пояснил, что сделал такой комментарий из-за происходящего на Украине, но заверил, что не поступил бы подобным образом в отношении русских. Он сказал: «Я в целом не против русских, русские в целом не виноваты в том, что происходит на Украине».

Суд заключил, что Витаутас М. намеревался воплотить угрозы в жизнь, однако признание вины и выражение сожаления стали смягчающими факторами. Отягчающим обстоятельством стало то, что Витаутас М. был прежде четырежды судим, срок давности по последнему делу (за порчу чужого имущества) еще не истек.

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Мемориал на Антакальнисском кладбище

По данным переписи, проведенной в конце прошлого года, в Литве проживают 2,81 млн человек, из них 5% назвали себя русскими (140,5 тыс.). Русские при этом в крупных городах занимают значительную долю населения: в приграничном с Белоруссией городе Висагинас (51,9%), расположенном на берегу Балтийского моря городе Клайпеда (19,6%) и столице — Вильнюсе (11,9%), указывает Всеобщая литовская энциклопедия.

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Литва осудила решение России вести войска на Украину, республика вместе с остальными членами Евросоюза ввела санкции против официальной Москвы. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс при этом призывал не оскорблять русскоязычных жителей Литвы и других стран, подчеркивая, что «агрессором является российский режим», а не они. Агрессию по отношению к русскоязычным он назвал «бомбами информационной войны».

«Любой, кто оскорбляет русскоязычных в Литве (будь то литовец, белорус, русский или украинец), — подлец. Любой, кто видит эти оскорбления и не останавливает их, — трус», — заявил мэр Вильнюса.

Шимашюс также отметил, что решение о разрыве связей с российскими и белорусскими городами-партнерами столицы Литвы является действием не против русских, а «против режима». Он добавил, что при этом «их молчание позволяет вести эту безумную войну».

Схожее мнение выражала и премьер-министр республики Ингрида Шимоните, она назвала живущих в стране русских и белорусов патриотами Литвы. «Мы бы не хотели видеть упреков в адрес наших сограждан в попытках переложить на них бремя преступлений В. Путина и А. Лукашенко исключительно из-за их национальной принадлежности», — сказала она.

Глава МИД Литвы увидел «иссякший аппетит» на санкции у Евросоюза
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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис

При этом в правительстве Латвии призывают отменить выданные россиянам и белорусам шенгенские визы на общеевропейском уровне, такую меру предложил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Он пояснил, что если просто прекратить выдавать жителям России и Белоруссии визы, то это не решит проблему. «Значительному числу туристов все равно будет доступна возможность наслаждаться европейским стилем жизни, который, по мнению властей России и Белоруссии, следует презирать и даже бороться с ним», — сказал глава литовского МИДа.

Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас позднее счел бесперспективным общеевропейский консенсус по этому вопросу. В Еврокомиссии указывали, что такое ограничение не соответствует Визовому кодексу ЕС, немецкий канцлер Олаф Шольц называл действия России на Украине «войной Путина, а не российского народа», в связи с чем не следует вводить запрет от лица всего ЕС.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Литва дискриминация приговор
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