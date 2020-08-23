Евросоюз поставил Лукашенко в один ряд с Мадуро

В Евросоюзе не считают Лукашенко законно избранным президентом. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС

Николас Мадуро и Александр Лукашенко

Евросоюз не признает Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии, но должен продолжать с ним работать, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете El País.

«Мы не признаем его [Лукашенко] законным президентом. Как и не признаем [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро. С этой точки зрения Мадуро и Лукашенко находятся в абсолютно одинаковых ситуациях. Мы не признаем, что они были выбраны законно. Однако, хотим мы того или нет, они контролируют правительство, и мы должны продолжать вести с ними дела, несмотря на то что не признаем их демократическую легитимность», — сказал он.

Россия выборы в Белоруссии признала состоявшимися. После того как были опубликованы предварительные итоги голосования, которые почти не отличаются от окончательных, Лукашенко с победой поздравил президент России Владимир Путин. Сам белорусский лидер обвинения в подтасовке итогов выборов опроверг. По его словам, фальсификации с результатом более 80% «не может быть».

Страны Балтии выборы в Белоруссии не признали и потребовали провести новые, «свободные и честные, обеспечив прозрачность процедур и участие международных наблюдателей». Канада результаты голосования назвала сфальсифицированными, незаконными выборы сочла и Ирландия.