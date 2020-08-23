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Евросоюз поставил Лукашенко в один ряд с Мадуро

В Евросоюзе не считают Лукашенко законно избранным президентом. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС
Николас Мадуро и Александр Лукашенко
Николас Мадуро и Александр Лукашенко

Евросоюз не признает Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии, но должен продолжать с ним работать, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете El País.

«Мы не признаем его [Лукашенко] законным президентом. Как и не признаем [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро. С этой точки зрения Мадуро и Лукашенко находятся в абсолютно одинаковых ситуациях. Мы не признаем, что они были выбраны законно. Однако, хотим мы того или нет, они контролируют правительство, и мы должны продолжать вести с ними дела, несмотря на то что не признаем их демократическую легитимность», — сказал он.

Россия выборы в Белоруссии признала состоявшимися. После того как были опубликованы предварительные итоги голосования, которые почти не отличаются от окончательных, Лукашенко с победой поздравил президент России Владимир Путин. Сам белорусский лидер обвинения в подтасовке итогов выборов опроверг. По его словам, фальсификации с результатом более 80% «не может быть».

Страны Балтии выборы в Белоруссии не признали и потребовали провести новые, «свободные и честные, обеспечив прозрачность процедур и участие международных наблюдателей». Канада результаты голосования назвала сфальсифицированными, незаконными выборы сочла и Ирландия.

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Александр Лукашенко и Владимир Зеленский (справа)

Депутаты Европарламента также не признали Лукашенко законным президентом, объявив его в ЕС персоной нон грата. «Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и достоверные сообщения указывают на победу Светланы Тихановской», — говорится в их заявлении.

Легитимным президентом многие страны не признают и Мадуро. США, Канада, большинство стран Южной Америки и более десяти стран Европы поддерживают лидера Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, который в январе 2019 года объявил себя временным лидером Венесуэлы и потребовал провести досрочные выборы. Россия, Куба, Китай, Турция и Боливия законным президентом республики считают Мадуро.

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Выборы президента Белоруссии завершились 9 августа. ЦИК объявила, что их в шестой раз выиграл Лукашенко, набравший 80,1% голосов. Его главная соперница, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получила 10,1%. В штабе последней результаты выборов не признали. По его оценке, Тихановскую поддержали 70–80% пришедших на выборы избирателей.

После выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста. Первые митинги сопровождались столкновениями с силовиками, которые разгоняли демонстрантов при помощи дубинок, водометов и резиновых пуль. Более 7 тыс. человек были задержаны, четверо, как сообщили в ООН, погибли.

Многотысячный марш протеста в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото: Евгений Малолетка / AP

Демонстранты, к которым присоединились рабочие крупных белорусских предприятий, требуют отправить Лукашенко в отставку и провести новые выборы и выступают против насилия со стороны силовиков по отношению к мирным жителям.

Автор: Виктория Полякова
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