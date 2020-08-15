Страны Балтии потребовали от Лукашенко провести новые выборы

Премьер-министры Эстонии — Юри Ратас, Литвы — Кришьянис Кариньш и Латвии — Саулюс Сквернялис выступили с совместным заявлением, в котором призвали власти Белоруссии провести новые свободные президентские выборы в стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте эстонского правительства.

«Премьер-министры призывают Республику Беларусь провести свободные и честные президентские выборы, обеспечив прозрачность процедур и участие международных наблюдателей», — говорится в совместном заявлении.

Представители стран Балтии в заявлении также призвали белорусские власти прекратить насилие в отношение мирных протестующих и освободить всех, кто был задержан в ходе протестных акций.

Кроме того, премьер-министры обратились к Европейскому союзу с просьбой ввести санкции против должностных лиц, которые ответственны за применение насилия, не наказывая при этом народ республики.