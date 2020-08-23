Министр обороны Белоруссии описал сценарий смены политического курса

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на совещании с участием президента страны Александра Лукашенко, которое прошло в Гродно, заявил, что оппозиция и внешние силы могут использовать действия силового блока «по стабилизации обстановки» в качестве предлога для смены политического курса страны.

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).

По мнению Хренина, подобный сценарий возможен в результате задействования военных частей и подразделений высокой готовности, которые дислоцированы в непосредственной близости от государственной границы Белоруссии.

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