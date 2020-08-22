Лукашенко назвал иностранцев зачинщиками беспорядков в Белоруссии

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Зачинщиками массовых беспорядков в Белоруссии после прошедших в стране президентских выборов были не белорусы, а иностранцы. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на митинге, прошедшем в его поддержку в Гродно, передает портал Tut.by.

«Беспорядки — ядро, зачинщики — не вы, не белорусы. Они сидят там, под Варшавой, под Вильнюсом. Вы же видите, куда эти альтернативщики побежали?» — сказал Лукашенко.

По его словам, некоторые «сделали круг через Россию и Украину и осели там».

Лукашенко также заявил, что 60% кадров с синяками пострадавших в ходе митингов людей, являются постановочными. Он также призвал граждан простить силовиков, «даже если они где-то ошиблись».

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. По данным ЦИК республики, победу на них одержал Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. За его основную соперницу Светлану Тихановскую проголосовали 10,1% избирателей. Однако штаб Тихановской не признал итогов выборов и потребовал передачи власти мирным путем.

Главы государств и правительств стран Евросоюза выступили за введение санкций против Белоруссии и отказались принимать итоги президентских выборов.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен ввести дополнительные санкции против тех, кто нарушил демократические ценности и права человека в Белоруссии.