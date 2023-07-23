Соперник Трампа на выборах не увидел его вины в штурме Капитолия

Трамп ранее выражал опасения из-за возможного ареста по делу о штурме Капитолия. Его бывший соратник и нынешний конкурент на президентских выборах Майк Пенс выразил надежду, что до этого дело не дойдет

Дональд Трамп (Фото: Doug Mills / Getty Images)

Высказывания экс-президента США Дональда Трампа во время штурма Капитолия в январе 2021 года были безрассудными, но вряд ли являются преступными, заявил бывший американский вице-президент (занимал этот пост во время президентства Трампа в 2017-2021 гг.) и кандидат на выборах 2024 года Майк Пенс.

«Хотя его слова были безрассудными, исходя из того, что я знаю, я все-таки не убежден, что они были преступными», — сказал он (цитата по Reuters).

Он также выразил надежду, что до предъявления обвинения Трампу по делу о штурме Капитолия дело не дойдет.

В середине июля Трамп, который еще в прошлом году объявил об участии в президентской гонке в 2024 году, сообщил о получении письма от спецпрокурора Минюста Джека Смита с уведомлением о том, что политик стал объектом расследования по делу о штурме Капитолия и попытке отмены результатов выборов. Экс-президент выразил мнение, что такое письмо «почти всегда означает арест и предъявление обвинения». Он также заявил об идущей против него «охоте на ведьм».

Обвинения по этому делу Трампу пока не предъявлены. В то же время NBC News со ссылкой людей, ознакомившихся с письмом спецпрокурора Смита, передавал, что в уведомлении упоминаются положения трех федеральных законов, в том числе об ущемлении прав, сговоре против США и оказания влияния на дачу свидетельских показаний. Телеканал отмечал, что отправка письма не означает, что Трампу обязательно предъявят соответствующие обвинения.

Трамп после выборов 2020 года, на которых он уступил демократу Джо Байдену, публично отказывался признать результаты голосования и пытался оспорить их через суд. Экс-президент утверждал, что было допущено множество нарушений и требовал пересмотреть итоги выборов.

6 января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий, где проходило заседание Конгресса США, посвященное подсчету голосов выборщиков и оформлению победы Байдена. В тот момент там в том числе находился и Майк Пенс. В день штурма или сразу после этого погибли пять человек, 140 полицейских пострадали.

Трамп осудил штурм Капитолия, но возложил ответственность за это в том числе на Пенса, поскольку тот, по мнению экс-президента, мог бы отменить сессию конгресса.

В ответ на это Пенс говорил, что Трамп не прав. «У меня не было права отменять выборы, и его безрассудные слова поставили под угрозу мою семью и всех в Капитолии в тот день, и я знаю, что история привлечет Дональда Трампа к ответственности», — отмечал бывший вице-президент.