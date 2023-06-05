Вице-президент при Трампе подал заявление на участие в выборах

Дональд Трамп и Майк Пенс (справа) (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Бывший вице-президент США (2017-2021) Майк Пенс подал заявление на регистрацию кандидатом в президенты США от Республиканской партии, сообщают CNBC и Reuters. Из данных на сайте федеральном избирательной комиссии следует, что заявление было подано 5 июня. Официально Пенс о начале кампании пока не объявил.

Reuters со ссылкой на источники пишет, что Пенс намерен объявить о выдвижении кандидатом в президенты 7 июня и опубликовать соответствующее видео. По данным агентства, кампания стартует с речи бывшего вице-президента в штате Айова. О том, что Пенс собирается 7 июня объявить об участии в гонке, также сообщал NBC News со ссылкой на человека, знакомого с графиком кампании.

Майкл Пенс занимал пост вице-президента во время президентского срока Дональда Трампа в 2017 — 2021 годах. Пенс — уроженец Индианы, дважды представлял ее в Палате представителей Конгресса, а в 2013-2017 годах был губернатором штата.

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