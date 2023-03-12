Пенс заявил, что «история привлечет Трампа к ответственности»

Экс-президент США Дональд Трамп понесет ответственность за атаку на Капитолий 6 января 2021 года. Об этом журналистам заявил бывший вице-президент США Майк Пенс, передает Reuters.

Пенс сказал, что утверждения о том, что он мог повлиять на итоги выборов, не соответствуют действительности. Дональд Трамп утверждал, что вице-президент обладает исключительным правом определять, каких именно членов коллегии выборщиков может считать на совместном заседании Сенат и Палата представителей Конгресса США при официальном утверждении результатов голосования.

«Президент Трамп ошибался», — заявил Пенс. Трамп публично отказывался признать результаты выборов 2020 года и пытался оспорить их через суд. Он утверждал, что в ходе голосования было допущено множество нарушений, и требовал пересмотреть итоги голосования. 6 января 2021 года толпа его сторонников ворвалась в Капитолий, где в это время должно было состояться заседание конгресса. В день штурма или сразу после этого погибли пять человек, 140 полицейских пострадали.

«У меня не было права отменять выборы, и его безрассудные слова поставили под угрозу мою семью и всех в Капитолии в тот день, и я знаю, что история привлечет Дональда Трампа к ответственности», -- заявил Пенс.

Ранее сам Трамп осудил штурм Капитолия.