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NBC узнал детали расследования против Трампа по делу о штурме Капитолия

NBС: в письме о расследовании против Трампа упоминается закон о сговоре против США
В письме идет речь о трех федеральных законах, в том числе о сговоре против США и влиянии на показания свидетелей, сообщает NBC. Трамп выражал опасения, что ему предъявят обвинения по делу о штурме Капитолия
Сторонники Трампа у здания Капитолия, 6 января 2021 года
Сторонники Трампа у здания Капитолия, 6 января 2021 года (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

В письме спецпрокурора Джека Смита о расследовании против бывшего американского президента Дональда Трампа в рамках дела о штурме Капитолия 6 января 2021 года упоминаются три федеральных закона, в том числе об ущемлении прав, сговоре против США и оказании влияния на свидетельские показания, передает NBC News со ссылкой на двух адвокатов, знакомых с письмом.

Контекст, в котором упоминаются эти федеральные законы, остается неясным, отмечает телеканал. Их упоминание в уведомлении прокурора не означает, что Трампу обязательно предъявят соответствующие обвинения. В то же время The Wall Street Journal ранее писала, что отправка письма является признаком того, что экс-президенту, вероятно, предъявят обвинения по делу о штурме Капитолия.

О получении письма накануне сообщал сам Трамп. Он тоже выразил мнение, что такое уведомление «почти всегда означает арест и предъявление обвинения». Политик заявил об идущей против него «охоте на ведьм» и связал это с предстоящими выборами президента, в которых он намерен принять участие.

Парламент США после штурма сторонниками Трампа. Фоторепортаж
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6 января 2021 года сторонники Трампа проводили митинг неподалеку от здания Капитолия, перед собравшимися выступил и он сам, не признав поражения на выборах президента в ноябре 2020 года. Толпа его сторонников ворвалась в здание и устроила там погром. При разгоне беспорядков погибли пять человек, 140 полицейских пострадали. Трамп осудил штурм. Он считает, что ответственность за произошедшее лежит в том числе на бывшем вице-президенте Майке Пенсе, который в тот день не отменил сессию конгресса, собравшуюся для подсчета голосов выборщиков и официального оформления победы Байдена.

Весной Трампу предъявили обвинения по 34 эпизодам, связанным с фальсификацией отчетности. Одно из них связано с вознаграждением за молчание об отношениях с Трампом для порнозвезды Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффордс). Оплату, по версии следствия, оформили как перечисление средств за оказание юридических услуг. Экс-президент отрицает вину в подкупе.

В июне Трампа обвинили в нарушении правил обращения с секретными документами. Материалы об оборонных возможностях и ядерных программах США были обнаружены в его поместье во Флориде. По закону он должен был сдать их в архив. Экс-президент вину не признает.

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Дональд Трамп штурм Капитолий
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
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