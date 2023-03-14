Трамп обвинил своего бывшего вице-президента в штурме Капитолия США

Пенс предупредил Трампа, что история привлечет его к ответственности за штурм Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года, которые тоже не признали итоги выборов. Трамп в ответ сказал, что в произошедшем виновен Пенс

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Бывший вице-президент США Майк Пенс обязан признать свою ответственность в штурме Капитолия США сторонниками бывшего президента Дональда Трампа в январе 2021 года. Об этом заявил сам Трамп во время беседы с журналистами, пишет Washington Post.

Трамп заявил, что Пенс мог отменить сессию конгресса, собравшуюся для подсчета голосов выборщиков и официального оформления победы Джо Байдена на выборах. «Так что во многих отношениях вы можете обвинить его за [события] 6 января», — пояснил экс-президент.

Он предположил, что критика в его адрес со стороны Пенса последовала из-за политических амбиций последнего, который официально не выдвигал свою кандидатуру на пост президента, но не исключал такой сценарий. Трамп считает, что Пенс понял — «быть милым не получится» в ходе предвыборной кампании, хотя их объединяли хорошие отношения «до самого конца».

Пенс выступил с критикой Трампа накануне, 11 марта. Он заявил, что Трамп был неправ, требуя отменить результаты выборов, а «его безрассудные слова поставили под угрозу мою семью и всех в Капитолии в тот день». «И я знаю, что история привлечет к ответственности Дональда Трампа», — добавил тогда Пенс.

Пенс был вице-президентом во время президентства Трампа в 2017–2021 годах. После вступления в должность нынешнего американского лидера Джо Байдена, 20 января 2022-го, он сложил с себя полномочия. Новым вице-президентом стала Камала Харрис.

Сторонники Трампа проводили митинг неподалеку от здания Капитолия, перед собравшимися выступил и сам Трамп, который до сих пор не признал поражение на выборах президента, прошедших в ноябре 2020 года. Толпа его сторонников ворвалась в здание Капитолия, погибли пять человек, 140 полицейских пострадали.

Байден обвинял Трампа в неуважении к волеизъявлению американского народа. Позднее Трамп пообещал мирную передачу власти и осудил штурм Капитолия: «Сейчас страсти должны улечься, а спокойствие восстановиться».

