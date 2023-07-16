Байден во II квартале собрал $72 млн пожертвований, опередив Трампа

Джо Байден во втором квартале собрал $72 млн пожертвований на проведение предвыборной кампании, что больше, чем у всех остальных кандидатов. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года

Джо Байден (Фото: Filip Singer / EPA / ТАСС)

Президент США Джо Байден, добивающийся переизбрания, собрал во втором квартале около $72 млн пожертвований на проведение предвыборной кампании, сообщает газета The Hill со ссылкой на заявление штабов кандидатов в президенты.

Так, по объему собранных средств от доноров Байден опередил всех своих конкурентов, включая экс-президента США Дональда Трампа. Действующему президенту пожертвовали средства порядка 400 тыс. доноров, которые провели 670 тыс. зачислений в счет его кампании.

Трампу, по данным газеты, удалось собрать за второй квартал около $35 млн, что делает его лидером в сравнении с остальным республиканскими кандидатами. Нынешнему губернатору американского штата Флорида Рону Десантису пожертвовали $20 млн, что является «значительным результатом с учетом лишь шести недель, прошедших с момента его официального выдвижения», отмечает газета. Кандидату от демократов Роберту Кеннеди-младшему доноры перечислили $6,3 млн.

Байден объявил о своем решении баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году 25 апреля. В трехминутном видеоролике, который президент выложил на YouTube, он США говорит, что первые годы своего пребывания в должности он провел в борьбе за демократию и свободу. По его словам, «экстремисты MAGA» по всей стране, использующие лозунги экс-президента Дональда Трампа Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой». — РБК), угрожают этим свободам. «Когда я баллотировался в президенты четыре года назад, я сказал, что мы сражаемся за душу Америки. И мы все еще живы. <...> Вот почему я баллотируюсь на переизбрание», — подчеркивал Байден.

Байдену 80 лет, он является 46-м президентом США и старейшим на этой должности. На выборах 2020 года основным соперником Байдена был Дональд Трамп, который в итоге уступил с 46,9% голосов против 51,3%. В ноябре прошлого года Байден говорил, что окончательное решение об участии в выборах будет зависеть от состояния его здоровья и обсуждений с семьей.

Выборы президента США пройдут в 2024 году. Традиционно они проходят в ноябре, а инаугурация избранного главы государства — в январе следующего года. Помимо Трампа и Десантиса, о своем решении баллотироваться от Республиканской партии объявили бывший вице-президент Майк Пенс, бывший госсекретарь и директор ЦРУ Майк Помпео и др.; среди демократов — вице-президент Камала Харрис, министр транспорта Пит Буттиджич, сенатор Берни Сандерс и др.