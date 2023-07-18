Трамп заявил об опасениях, что его арестуют по делу о штурме Капитолия

Трамп заявил, что ждет своего ареста по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года

Дональду Трампу дали четыре дня, чтобы отчитаться перед Большим жюри по делу о штурме Капитолия. Уведомление экс-президенту направил прокурор, это «почти всегда означает арест и предъявление обвинения», считает политик

Дональд Трамп (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что получил письмо от спецпрокурора Минюста Джека Смита, там указано, что он стал объектом расследования по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года и попытке отменить результаты выборов.

Такое уведомление «почти всегда означает арест и предъявление обвинения», написал Трамп (цитата по NBC News). Он сообщил, что ему дали четыре дня, чтобы отчитаться перед Большим жюри присяжных. Фактически это означает, что ему будет предъявлено обвинение в третий раз, заявил экс-глава государства.

Трамп вновь заявил об идущей против него «охоте на ведьм» и связал ее с предстоящими в 2024 году выборами президента, в которых намерен принять участие, как и его счастливый соперник и действующий глава государства Джо Байден. Трамп назвал себя политическим противником Байдена № 1.

6 января 2021 года сторонники Трампа проводили митинг неподалеку от здания Капитолия, перед собравшимися выступил и он сам, не признавший поражения на выборах президента в ноябре 2020 года. Толпа его сторонников ворвалась в здание и устроила там погром. При разгоне беспорядков погибли пять человек, 140 полицейских пострадали. Трамп осудил штурм. Он считает, что ответственность за произошедшее лежит в том числе на бывшем вице-президенте Майке Пенсе, который в тот день не отменил сессию конгресса, собравшуюся для подсчета голосов выборщиков и официального оформления победы Байдена.

В июне Трампа обвинили в нарушении правил обращения с секретными документами. После ухода с поста он вывез материалы для служебного пользования из Белого дома и хранил их в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде. В бумагах, в частности, были данные об оборонных возможностях и ядерных программах США. Трамп заявил, что не считает себя виновным. После слушаний 13 июня суд наложил на него запрет определенных действий.

В апреле против Трампа было выдвинуто обвинение по 34 эпизодам, касающимся фальсификации отчетности. Одно из дел связано с оформленным как оплата юридических услуг вознаграждением за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффордс) об интимных связях с Трампом. Он отрицает вину в подкупе. Также политика признали виновным в домогательствах к журналистке Джин Кэрролл в 1996 году. Женщина также утверждала, что подверглась со стороны Трампа сексуальному насилию, но не смогла это доказать, и бывший президент подал против нее иск о клевете.