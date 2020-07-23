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Трамп назвал Путина, Эрдогана и Си Цзиньпина обладателями острого ума

Президент России Владимир Путин обладает острым умом, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью Fox News.

Говоря о когнитивных способностях, которыми должен обладать президент страны, Трамп отметил, что наличие острого ума является одним из ключевых факторов на такой должности.

«Могу вам сказать, что председатель Китая Си [Цзиньпин] обладает острым умом, [русский] президент Путин обладает острым умом, у [президента Турции Реджепа] Эрдогана острый ум», — заявил Трамп.

Президент США также отметил, что его соперник на выборах, демократ Джо Байден должен пройти тест на когнитивные способности, поскольку ему уже 77 лет, а президентство требует выносливости и психического здоровья.

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Сам Трамп отметил, что ранее прошел такой тест. Он сообщил, что тот был сложным, но несмотря на это президент продемонстрировал хороший результат.

Ранее в июле бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский президент плохо готовится к переговорам с другими лидерами государств.

По словам Болтона, глава Белого дома не слушает своих советников, не читает материалы о планируемых к обсуждению вопросах и предпочитает говорить сам. Из-за этого он не способен на равных говорить с другими мировыми лидерами, в том числе, и с президентом России Владимиром Путиным, который, в свою очередь, всегда знаком с повесткой и понимает свои цели.

Теги: Дональд Трамп, Владимир Путин, президенты
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