Трамп назвал Путина, Эрдогана и Си Цзиньпина обладателями острого ума

Сам Трамп отметил, что ранее прошел такой тест. Он сообщил, что тот был сложным, но несмотря на это президент продемонстрировал хороший результат.

Ранее в июле бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский президент плохо готовится к переговорам с другими лидерами государств.

По словам Болтона, глава Белого дома не слушает своих советников, не читает материалы о планируемых к обсуждению вопросах и предпочитает говорить сам. Из-за этого он не способен на равных говорить с другими мировыми лидерами, в том числе, и с президентом России Владимиром Путиным, который, в свою очередь, всегда знаком с повесткой и понимает свои цели.