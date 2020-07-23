Трамп назвал Путина, Эрдогана и Си Цзиньпина обладателями острого ума
Президент России Владимир Путин обладает острым умом, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью Fox News.
Говоря о когнитивных способностях, которыми должен обладать президент страны, Трамп отметил, что наличие острого ума является одним из ключевых факторов на такой должности.
«Могу вам сказать, что председатель Китая Си [Цзиньпин] обладает острым умом, [русский] президент Путин обладает острым умом, у [президента Турции Реджепа] Эрдогана острый ум», — заявил Трамп.
Президент США также отметил, что его соперник на выборах, демократ Джо Байден должен пройти тест на когнитивные способности, поскольку ему уже 77 лет, а президентство требует выносливости и психического здоровья.