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Представители России и США обсудили продление договора СНВ

В Вене прошли консультации делегаций России и США по вопросам контроля над вооружениями, сообщается на сайте российского МИДа.

В ходе очередного раунда консультаций стороны обсудили перспективы продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3), а также затронули проблему поддержания стабильности в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Межведомственные делегации возглавляли замглавы российского МИДа Сергей Рябков и спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли.

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США вышли из ДРСМД в августе прошлого года. В качестве причины такого решения в Вашингтоне называли нарушающие договор разработки в России. Российская сторона, в свою очередь, утверждала, что соглашение нарушает развертывание США пусковых установок Mk-41 в Румынии, поскольку с них возможен запуск ракет не допустимой по договору дальности.

Действие ДСНВ истекает 5 февраля следующего года, однако вопрос о продлении договора пока не решен. Москва многократно заявляла о готовности продлить соглашение. В Вашингтоне неоднократно говорили, что в новое соглашение по контролю над вооружениями необходимо включить Китай. Перед консультациями в Вене по ДСНВ посол России в США Анатолий Антонов предположил, что «у американцев много претензий к существу этого соглашения».

Теги: СНВ, США, договор
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