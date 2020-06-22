Представители России и США обсудили продление договора СНВ

В Вене прошли консультации делегаций России и США по вопросам контроля над вооружениями, сообщается на сайте российского МИДа.

В ходе очередного раунда консультаций стороны обсудили перспективы продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3), а также затронули проблему поддержания стабильности в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Межведомственные делегации возглавляли замглавы российского МИДа Сергей Рябков и спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли.

США вышли из ДРСМД в августе прошлого года. В качестве причины такого решения в Вашингтоне называли нарушающие договор разработки в России. Российская сторона, в свою очередь, утверждала, что соглашение нарушает развертывание США пусковых установок Mk-41 в Румынии, поскольку с них возможен запуск ракет не допустимой по договору дальности.