Reuters узнал о переданном Путину письме от Хаменеи

Али Хаменеи (Фото: Iranian Supreme Leader's Office / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, который приехал в Москву на встречу с президентом Владимиром Путиным, передаст ему письмо верховного лидера аятоллы Али Хаменеи с просьбой поддержать Тегеран после ударов США по ядерным объектам, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Со слов собеседников, иранская сторона «пока не впечатлена» поддержкой России в условиях продолжающейся операции Израиля и американской атаки, и хотела бы, чтобы Путин «сделал больше». Они не уточнили, на какую именно помощь рассчитывает Тегеран.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что тема переговоров Путина и Аракчи «предельно ясна». На вопрос о том, что Россия готова сделать для Ирана, он ответил: «Все зависит от того, что необходимо Ирану». «Мы предложили наши посреднические усилия, конкретно заявили о своей позиции, это тоже очень важно. И очень важно, это такой вид поддержки иранской стороны», — добавил Песков, передает корреспондент РБК.

Путин ранее осудил Израиль и заявил, что Иран имеет право использовать ядерные технологии в мирных целях. По словам российского президента, в переговорах сторон должна быть «проявлена гибкость». Москва предлагала стать посредником в урегулировании между Израилем и Ираном, в том числе Путин озвучил эту идею в разговоре с американским президентом Дональдом Трампом. Однако тот в ответ заявил: «Сделайте мне одолжение, выступите посредником сначала у себя», имея в виду полномасштабный конфликт России и Украины.

По сведениям израильского канала Kan, до удара США по иранским объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе Москва передала Вашингтону сообщение с призывом «не нападать на Иран».

Решение Соединенных Штатов атаковать ядерные центры российский МИД назвал безответственным, отметив, что «последствия данной акции, в том числе радиологические, еще предстоит оценить».

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