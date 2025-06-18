Трамп заявил о разговоре с Путиным
Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что «вчера», то есть 17 июня, разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сказал журналистам, трансляцию вел Fox News.
Со слов Трампа, Путин предложил выступить посредником для урегулирования конфликта между Израилем и Ираном. «Я сказал, Владимир, давайте сначала займемся урегулированием с Россией, а об этом можете беспокоиться позднее», — заявил президент США.
Вместе с тем Трамп выразил мнение, что российско-украинский конфликт в итоге удастся урегулировать. «Думаю, это тоже уладится», — сказал он и отметил, что «погибло так много людей».
Последний разговор двух президентов, о котором сообщалось официально, состоялся 14 июня — в день рождения американского лидера. Тогда они впервые обсудили эскалацию на Ближнем Востоке. После этого американский президент сообщил, что Путин заявил о готовности стать посредником в урегулировании напряженности между Ираном и Израилем. Трамп отметил, что «открыт» для посредничества со стороны Москвы.
РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.
Массированные обстрелы между Ираном и Израилем продолжаются с 13 июня. В день начала боевых действий Путин поговорил по телефону с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Как объяснили в Кремле, контакты проводились, чтобы продемонстрировать готовность России стать посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.
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