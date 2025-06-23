Путин назвал удары по Ирану «не имеющими оправдания»

Президент России назвал неспровоцированной агрессией удары США по Ирану и заявил, что Москва предпринимает усилия для оказания помощи Тегерану. В ночь на 22 июня Вашингтон атаковал три иранских ядерных объекта

Video

Удары по Ирану являются неспровоцированной агрессией и не имеют оправдания. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

«Вы совершаете визит в Россию в сложный период резкого обострения ситуации в регионе и вокруг вашей страны. Наша позиция в отношении происходящих событий хорошо известна, она ясно изложена, артикулирована МИДом от имени России. И вы знаете о позиции, которую мы заняли в Совете Безопасности ООН», — сказал Путин.

По словам российского президента, Россия предпринимает усилия, чтобы помочь Ирану. В частности, Путин предложил вместе подумать над возможными выходами из сложившейся в регионе ситуации.

Глава МИД Ирана приехал в Москву накануне, 22 июня. Арагчи должен передать Путину письмо верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, в котором тот просит поддержать Тегеран после ударов США по ядерным объектам, писал Reuters.

В ночь на 22 июня США нанесли серию ударов по трем иранским ядерным объектам — в Исфахане, Фордо и Натанзе. Таким образом Вашингтон присоединился к Израилю, который проводит военную операцию против Ирана из-за его ядерной программы. По словам президента США Дональда Трампа, повреждения объектов оказались монументальными. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о приближении к целям в Иране и секторе Газа. Тегеран анонсировал ответные действия после атаки США.