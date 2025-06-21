В Израиле рассказали о послании России США по Ирану

Россия передала США сообщение «не нападайте на Иран», заявили израильскому каналу Kan источники, вовлеченные в переговоры между Москвой и Вашингтоном. Они подчеркнули, что это было не угрозой, а посланием, призванным отговорить президента США Дональда Трампа от решения атаковать Иран.

По данным собеседников канала, в Израиле допускают, что США не присоединятся к операции против Ирана, поскольку глава Белого дома предпочитает переговоры. Источники Kan отмечают, что в израильском Минобороны не уверены в сроках на принятие решения об участии в атаках, которые Трамп отвел 19 июня. Как рассказали в Белом доме, президент США отвел на принятие решения об участии Вашингтона в конфликте две недели.

При этом пока в Израиле убеждены, что Штаты все же будут участвовать в атаках, включая удар по уранообогатительному подземному объекту в Фордо, говорят собеседники Kan.

По оценке высокопоставленных израильских чиновников, без участия США израильская военная операция против Ирана продлится от двух до трех недель, а с присоединением Вашингтона целей кампании можно добиться за несколько дней. Один из источников оценивает военные достижения Израиля как значительные и продвинутые, но отмечает, что на данный момент нет картины политического завершения операции, и неясно, как она будет продолжаться.

Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня, объяснив это приближением Тегерана к возможности создания ядерной бомбы. В результате израильских атак погибли более десятка иранских высокопоставленных военных и ведущих ученых-ядерщиков, также был поврежден один из ключевых объектов ядерной программы в Натанзе.

Иран объявил ответную операцию, стороны продолжают обмениваться ударами.

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