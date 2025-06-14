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Политика ,  
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Путин заявил, что Россия осуждает действия Израиля

Россия осуждает действия Израиля, которые нарушают Устав ООН и международное право, подчеркнул президент России Владимир Путин в разговоре 13 июня с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, сообщил Кремль.

Путин в беседе выразил соболезнования правительству и народу республики в связи с жертвами, в том числе среди мирных жителей, из-за ударов Израиля.

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Российский лидер также пообщался с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Во время телефонного разговора Путин выразил «готовность оказать посреднические услуги с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности».

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал избежать обострения конфликта между Израилем и Ираном. Он осудил любую эскалацию военных действий на Ближнем Востоке и заявил, что «особую обеспокоенность» вызывают атаки Израиля на ядерные объекты Ирана в период, когда между Ираном и США ведутся переговоры о статусе иранской ядерной программы.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, на пресс-конференции заявил, что Париж не участвовал в ударах по Ирану и не давал рекомендаций на этот счет. Говоря о мотивации атак ЦАХАЛ, Макрон заявил, что Израиль «оказался перед лицом угрозы» и сложившиеся обстоятельства «привели Израиль к принятию такого решения».

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана в связи с тем, что республика приблизилась к созданию ядерного оружия. Были атакованы ядерные, военные объекты, места нахождения высокопоставленных военных. В Иране погибли не менее 78 человек, более 320 получили ранения.

Корпус стражей Исламской революции вечером 13 июня заявил о начале ответной операции против Израиля.

Иран провел ракетную атаку на Израиль в три волны. По оценке Израиля, в двух первоначальных залпах было менее 100 ракет. Попадания зафиксированы в том числе в Тель-Авиве. В ходе третьей волны в течение часа по израильской территории были запущены «десятки» ракет, часть перехвачена, сообщила ЦАХАЛ.

Число пострадавших в Израиле превысило 60 человек. Одна женщина скончалась.

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