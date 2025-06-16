 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Противостояние Израиля и Ирана ,  
0 

Кремль заявил о готовности стать посредником между Ираном и Израилем

Песков: Россия готова стать посредником между Ираном и Израилем
Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
Россия провела международные контакты по поводу вероятного посредничества и по-прежнему готова к нему, заявил Песков. Москва в этом конфликте осудила Израиль и призвала к деэскалации
Фото: Raneen Sawafta / Reuters
Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Россия готова стать посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном, по этому поводу проводились контакты. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова спросили, планируются ли контакты по поводу посредничества.

«Вы знаете, что за последние несколько дней [президент России Владимир] Путин провел несколько важных телефонных разговоров», — сказал он.

Песков подчеркнул, что Россия сохраняет готовность при необходимости оказать посреднические услуги. Предложения, которые Путин выдвинул в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом, пресс-секретарь назвал актуальными.

Россия обратила внимание, что страны Запада не выступили с ярко выраженным осуждением Ирана, продолжил Песков.

«Видим, что международное сообщество разделилось на лагерь тех, кто осудил начало происходящего, и на тех, кто поддержал. Мы это констатируем», — заключил он.

Трамп заявил, что открыт посредничеству Путина в вопросе Ирана и Израиля
Политика
Дональд Трамп

Израиль и Иран обмениваются ударами с ночи 13 июня. Первым операцию начал Израиль, поводом стали данные о том, что Иран близок к созданию ядерного оружия (как заявили в ЦАХАЛ, у Тегерана достаточно ресурсов для создания 15 ядерных бомб).

Через несколько часов после начала израильской операции против Тегерана Путин поговорил по телефону с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. В разговоре с последним Путин также выразил готовность стать посредником. Он осудил действия Израиля и выразил соболезнования Ирану в этих беседах.

14 июня российский президент также провел телефонный разговор с Трампом. Политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. После этого американский президент сообщил, что Путин заявил о готовности стать посредником в урегулировании напряженности между Ираном и Израилем. Трамп отметил, что «открыт» для посредничества со стороны Москвы.

По данным Israel Hayom, Путин позвонил Трампу по просьбе Ирана. Затем российский президент связался с верховным лидером Исламской Республики Али Хаменеи, сообщил ему итоги разговора и посоветовал пойти на переговоры.

Российский МИД осудил удары Израиля по Ирану. В ведомстве заявили, что Израиль выбрал эскалацию и «взвинчивание ставок». МИД призвал не допустить полномасштабной войны в регионе, указав, что решение по иранской ядерной программе можно найти только мирным путем.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Генпрокуратура раскрыла данные о коррупции в России

В России обновили методику расчета среднего заработка и отпускных

Армия Израиля заявила об ударах по командным центрам подразделения КСИР. Карта

Axios: Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 в Канаде

Reuters: Иран назвал условие для переговоров с Израилем

При иранском ударе по Тель-Авиву пострадало здание посольства США. Видео

Россиянина задержали по подозрению в попытке подорвать автомобиль чиновника

Орешкин заявил о необходимости экономики «сделать шаг не вперед, а вверх»

«Битцевскому маньяку» отказали в просьбе о переводе в колонию ближе к Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дмитрий Песков Иран Израиль Владимир Путин посредничество
Материалы по теме
МИД Ирана заявил о решимости продолжить войну с Израилем
Политика
Президент и МИД Ирана заверили, что не стремятся обладать ядерным оружием
Политика
Российские туристы не стали прерывать отпуска в Израиле и Иране
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
В Анкаре сообщили о телефонном разговоре Путина и Эрдогана Политика, 14:06
Le Figaro узнала о переходе главы Renault в индустрию предметов роскоши Бизнес, 14:03
Умер актер и сценарист Вячеслав Богачев Общество, 14:03
Песков сослался на реальность в сфере ограничений полетов и гостей ПМЭФ Политика, 14:02
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
Клуб Второй лиги из Таганрога объявил о закрытии Спорт, 14:00
МВД объявило без вести пропавшей вывезенную в Грозный чеченку Сулейманову Общество, 13:58
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Минстрой предложил увеличить плату за воду в 2 раза для части россиян Недвижимость, 13:53
На ПМЭФ-2025 расскажут о новой стратегии борьбы с мошенничеством Отрасли, 13:45
Минобороны заявило о готовности передать Украине еще более 2 тыс. тел Политика, 13:43
В итальянском клубе половина футболистов слегли с отравлением после матча Спорт, 13:39
Тысячелетия гастрономических поисков: как сформировалась китайская кухня РБК и Перекрёсток, 13:32
Минобороны сообщило о поражении учебного центра ВСУ и предприятия ВПК Политика, 13:31
Россия и Украина провели последний раунд репатриации тел погибших⁠ Политика, 13:26