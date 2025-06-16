Кремль заявил о готовности стать посредником между Ираном и Израилем

Россия провела международные контакты по поводу вероятного посредничества и по-прежнему готова к нему, заявил Песков. Москва в этом конфликте осудила Израиль и призвала к деэскалации

Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Россия готова стать посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном, по этому поводу проводились контакты. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова спросили, планируются ли контакты по поводу посредничества.

«Вы знаете, что за последние несколько дней [президент России Владимир] Путин провел несколько важных телефонных разговоров», — сказал он.

Песков подчеркнул, что Россия сохраняет готовность при необходимости оказать посреднические услуги. Предложения, которые Путин выдвинул в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом, пресс-секретарь назвал актуальными.

Россия обратила внимание, что страны Запада не выступили с ярко выраженным осуждением Ирана, продолжил Песков.

«Видим, что международное сообщество разделилось на лагерь тех, кто осудил начало происходящего, и на тех, кто поддержал. Мы это констатируем», — заключил он.

Израиль и Иран обмениваются ударами с ночи 13 июня. Первым операцию начал Израиль, поводом стали данные о том, что Иран близок к созданию ядерного оружия (как заявили в ЦАХАЛ, у Тегерана достаточно ресурсов для создания 15 ядерных бомб).

Через несколько часов после начала израильской операции против Тегерана Путин поговорил по телефону с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. В разговоре с последним Путин также выразил готовность стать посредником. Он осудил действия Израиля и выразил соболезнования Ирану в этих беседах.

14 июня российский президент также провел телефонный разговор с Трампом. Политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. После этого американский президент сообщил, что Путин заявил о готовности стать посредником в урегулировании напряженности между Ираном и Израилем. Трамп отметил, что «открыт» для посредничества со стороны Москвы.

По данным Israel Hayom, Путин позвонил Трампу по просьбе Ирана. Затем российский президент связался с верховным лидером Исламской Республики Али Хаменеи, сообщил ему итоги разговора и посоветовал пойти на переговоры.

Российский МИД осудил удары Израиля по Ирану. В ведомстве заявили, что Израиль выбрал эскалацию и «взвинчивание ставок». МИД призвал не допустить полномасштабной войны в регионе, указав, что решение по иранской ядерной программе можно найти только мирным путем.