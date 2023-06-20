Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 91,8 (+0,16) Инвестиции, 19 июн, 16:23 Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 83,99 (+0,34) Инвестиции, 19 июн, 16:23
В Бразилии изъяли более 28 т контрабандных акульих плавников Общество, 05:04
В Киеве и Львове прозвучали взрывы Политика, 04:58
Bloomberg узнал о подготовке ЕС финансовой помощи Киеву на €50 млрд Политика, 04:29
МВД предложило блокировать расходы со счетов кибермошенников без суда Политика, 04:21
Минстрой предложил ввести стандарты и рейтинги для управляющих компаний Общество, 03:53
В США решили ввести запрет на раскрытие данных военных без их разрешения Политика, 03:38
Следственный комитет попросил продлить домашний арест Блиновской на месяц Политика, 03:30
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Spiegel узнал о лишь 20 тыс. снарядов у Германии при стандарте в 230 тыс. Политика, 02:57
Байден увидел прогресс в отношениях Китая и США после визита Блинкена Политика, 02:35
Киев заявил о переговорах с Западом насчет увеличения производства оружия Политика, 02:08
Минобрнауки не достигло планового уровня зарплат ученых в 2022 году Финансы, 02:06
Электронную базу призывников создадут до октября 2023 года Политика, 01:47
Кулеба рассказал, когда Украине будет достаточно оружия Политика, 01:20
У застрявших в батискафе рядом с «Титаником» осталось воздуха на 60 часов Общество, 01:01
Военная операция на Украине ,  
0 

Bloomberg узнал о подготовке ЕС финансовой помощи Киеву на €50 млрд

Bloomberg: ЕС готовится выделить финансовую помощь Киеву на €50 млрд
В ЕС изучают возможность выделить Киеву €50 млрд на текущие нужды и «неотложную реконструкцию». Средства предоставят в обмен на действия по укреплению верховенства закона и борьбе с коррупцией — это одни из условий вступления в ЕС
Фото: Yves Herman / Reuters
Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз готов предоставить Украине финансовую помощь в размере €50 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, средства пойдут на покрытие текущих расходов украинских властей (например, выплату зарплат и пенсий), а также на «неотложное восстановление». Выделять средства хотят в виде грантов, льготных кредитов и гарантий. Собрать нужную сумму в ЕС намереваются за счет взносов от государств-членов, не прибегая к заимствованиям на рынках, говорят собеседники агентства.

Financial Times (FT) в начале июня сообщала, что Евросоюз разрабатывает четырехлетний (до 2027 года включительно) план финансовой помощи Украине на сумму в десятки миллиардов евро, чтобы заложить для такой поддержки «более стабильную и предсказуемую основу». Кроме того, инициатива направлена на то, чтобы побудить других союзников, таких как США и Великобритания, предоставить аналогичные долгосрочные обязательства, отмечала FT.

В конце прошлого года ЕС указал, что за год выделил Украине почти €20 млрд финансовой помощи. На 2023 год союз согласовал выделение €18 млрд.

Условие одобрения выделения помощи на €50 млрд — укрепление верховенства закона и борьба с коррупцией, что также является одними из критериев, при выполнении которых начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз в конце февраля прошлого года. Статус кандидата она получила год назад.

Читайте на РБК Pro
Как фешен-аутсайдеры создали бренд, о котором поет Бейонсе
Препараты от ожирения могут стать блокбастерами. Какие биотехи их готовят
Страна восходящего e-com: что нужно знать о бизнесе в Киргизии
Побьет ли нефть новый исторический рекорд и как это повлияет на акции

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве. Отчет ЕС об этом должен выйти позже на этой неделе, он будет «умеренно позитивным» и подчеркнет достигнутый Украиной прогресс, отметил один из собеседников агентства. Другой указал, что выполненные условия касаются судебной реформы и закона о СМИ.

Среди других условий — реформа Конституционного суда и правоохранительных органов, борьба с коррупцией, отмыванием денег и олигархами, защита прав национальных меньшинств.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Евросоюз финансовая помощь Украина
Материалы по теме
В Словакии заявили о пустых складах оружия в Европе из-за помощи Киеву
Политика
Трюдо в Киеве объявил о выделении Украине помощи на $375 млн
Политика
США предоставили Украине очередной пакет военной помощи на $2,1 млрд
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter