Bloomberg узнал о подготовке ЕС финансовой помощи Киеву на €50 млрд

В ЕС изучают возможность выделить Киеву €50 млрд на текущие нужды и «неотложную реконструкцию». Средства предоставят в обмен на действия по укреплению верховенства закона и борьбе с коррупцией — это одни из условий вступления в ЕС

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз готов предоставить Украине финансовую помощь в размере €50 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, средства пойдут на покрытие текущих расходов украинских властей (например, выплату зарплат и пенсий), а также на «неотложное восстановление». Выделять средства хотят в виде грантов, льготных кредитов и гарантий. Собрать нужную сумму в ЕС намереваются за счет взносов от государств-членов, не прибегая к заимствованиям на рынках, говорят собеседники агентства.

Financial Times (FT) в начале июня сообщала, что Евросоюз разрабатывает четырехлетний (до 2027 года включительно) план финансовой помощи Украине на сумму в десятки миллиардов евро, чтобы заложить для такой поддержки «более стабильную и предсказуемую основу». Кроме того, инициатива направлена на то, чтобы побудить других союзников, таких как США и Великобритания, предоставить аналогичные долгосрочные обязательства, отмечала FT.

В конце прошлого года ЕС указал, что за год выделил Украине почти €20 млрд финансовой помощи. На 2023 год союз согласовал выделение €18 млрд.

Условие одобрения выделения помощи на €50 млрд — укрепление верховенства закона и борьба с коррупцией, что также является одними из критериев, при выполнении которых начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз в конце февраля прошлого года. Статус кандидата она получила год назад.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве. Отчет ЕС об этом должен выйти позже на этой неделе, он будет «умеренно позитивным» и подчеркнет достигнутый Украиной прогресс, отметил один из собеседников агентства. Другой указал, что выполненные условия касаются судебной реформы и закона о СМИ.



Среди других условий — реформа Конституционного суда и правоохранительных органов, борьба с коррупцией, отмыванием денег и олигархами, защита прав национальных меньшинств.