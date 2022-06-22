Германия не будет объявлять второй уровень режима ЧС из-за поставок газа

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Германия пока не собирается переходить на вторую фазу режима предупреждения чрезвычайной ситуации в газоснабжении из-за перебоев поставок из России. Как передает Reuters, это объявили в Министерстве экономики страны.

О том, что Германия может ввести вторую фазу 8 июля, сообщила газета Frankfurter Allgemeine. Издание утверждало, что министр экономики ФРГ от партии Зеленых Роберт Хабек пойдет на такой шаг из-за сокращения поставок из России. И дата 8 июля выбрана не случайно, в этот день бундестаг может принять два закона: об энергетической безопасности и о резервировании электростанций.

В министерстве в ответ заявили, что повышать уровень ЧС пока не собирается, а будут наблюдать за рисками сбоев и примут решение только в случае высокой вероятности сокращения запасов газа.

План на случай непредвиденных обстоятельств с поставками углеводородов предусматривает три уровня угрозы. Первый, режим раннего предупреждения, вводится в случае, когда есть «конкретные, серьезные и надежные» признаки предстоящего ухудшения ситуации с газоснабжением. Если такой сценарий реализуется, вводится второй уровень опасности.

Объявление ЧС (третий уровень угрозы) происходит при значительном нарушении газоснабжения. В этом случае в ситуацию вмешивается правительство, чтобы обеспечить топливом защищенные категории потребителей — граждан, больницы, экстренные службы и полиции.

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Германия ввела первый уровень в конце марта. Он предусматривает максимальное сокращение потребления газа и постоянный мониторинг ситуации на рынке. Тогда Хабек отметил, что проблемы с поставками не наблюдается: все потребители в стране снабжаются газом, однако в нынешних условиях немецкие власти считают необходимым усилить меры предосторожности.

После начала российской специальной военной операции на Украине Германия с другими членами ЕС ввела санкции против Москвы. Глава немецкой дипломатии Анналена Бербок, в частности, 10 мая заявила о намерении страны полностью и навсегда отказаться от энергоносителей из России.

Позже Хабек сообщил, что из-за ответных санкций России некоторые дочерние предприятия Gazprom Germania GmbH недополучают около 10 млн куб. м газа в день.