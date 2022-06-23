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Война санкций ,  
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На саммите G7 обсудят проблему с газовой турбиной «Северного потока»

«Газпром» GAZP ₽295,8 -1,92% Купить

Страны G7 могут обсудить проблему с немецкой газовой турбиной Siemens для газопровода «Северный поток», которая находилась на ремонте в Канаде и пока остается там из-за санкций, на саммите 26-28 июня в Берлине, заявил Reuters министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.

«Я уверен, что это (обсуждение ситуации с турбиной. — РБК) произойдет, по крайней мере, в коридорах G7... Я бы не стал рассчитывать, что мы найдем решение до конца [саммита]», — сказал Уилкинсон, указав, что в Германии «очень обеспокоены» сокращением поставок газа.

Ранее канадский министр говорил, что Оттава изучает способы возобновления поставок газа в Германию по «Северному потоку». «Мы хотим уважать санкции, потому что они были введены не просто так», — объяснил Уилкинсон, уточнив, что цель ограничений не заключается в том, чтобы «причинить существенную боль Германии».

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Бизнес
Фото:Stefan Sauer / dpa / picture-alliance / ТАСС

14 июня «Газпром» объявил о снижении поставок газа через «Северный поток» со 167 млн до 100 млн куб. м в сутки. Компания объяснила это «несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта» на компрессорной станции «Портовая». На следующий день «Газпром» вывел из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель, сократив объем прокачки до 67 млн куб. м газа в сутки.

Как пояснили в Siemens, турбины для «Северного потока» производит Канада. Сейчас один двигатель находится на ремонте в Монреале, а вернуть отремонтированные агрегаты невозможно из-за канадских санкций.

После этого французская компания Engie, австрийская OMV, итальянская Eni и немецкая Uniper сообщили, что столкнулись с сокращением поставок российского газа. По данным Uniper, она получила на четверть меньше топлива из России, чем предусмотрено контрактом.

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер 16 июня заявил, что проблема с двигателями для «Северного потока» возникла из-за того, что Siemens проводит ремонт двигателей только на заводе в Канаде. Из-за санкций Оттавы против российской компании Siemens не может забрать отремонтированные агрегаты, пояснял он. По словам Миллера, на сегодняшний день пути решения проблемы с поставками нет.

Теги
G7 Северный поток газовые турбины Канада саммит G7

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