Норвегия ужесточила ограничения на въезд для россиян

Российские туристы, оказавшиеся с конца мая в Норвегии, будут выдворены за границы, если они приехали не к близким родственникам, или не на работу и учебу. Исключением не станет даже шенгенская виза, выданная другой страной ЕС

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Норвегия перестанет пускать россиян, которые приезжают в страну в туристических и других «несущественных» целях, объявило правительство страны. Мера будет действовать вне зависимости от того, какая страна выдала шенгенскую визу, сообщает пресс-служба правительства королевства.

«Граждане России, целью которых является туризм и другие несущественные поездки, будут депортированы при въезде через внешнюю границу. Ужесточение распространяется как на тех, у кого есть визы, выданные Норвегией до ужесточения визовой практики весной 2022 года, так и на визы, выданные другими странами Шенгенской зоны», — сказано в сообщении.

Меры вступят в силу с 29 мая.

Предусмотрены исключения в случае посещения близких родственников — родителей, супругов, сожителей и детей, а также для работы или обучения в Норвегии или других странах Шенгенского соглашения.

Весной 2022 года Норвегия и несколько других шенгенских стран приостановили выдачу туристических виз заявителям из России, а осенью под запрет попал въезд для машин с российскими номерами. Это случилось после того, как Еврокомиссия приравняла въезд машин с российскими номерами к запрещенному импорту. Норвегия не входит в ЕС, но соблюдает большинство санкций, введенных против России в связи с конфликтом на Украине.

Москва критически относится к ограничениям приема российских туристов в странах Европы, Кремль обещал ответить. «Но, повторяю, отвечая, мы будем делать это наилучшим образом, чтобы это соответствовало нашим интересам и защищало интересы наших граждан», — подчеркивал представитель президента Дмитрий Песков.