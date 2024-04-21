Турфирмы заявили о сотнях заявок на туры в Европу и очередях на Шенген

Часть российских туристов адаптировались к рейсам с пересадками в Европу и новым условиям оформления шенгенских виз и стремятся реализовать отложенный спрос. Накануне лета в визовых центрах снова возникли очереди

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

У российских туристов возвращается интерес к поездкам в Европу — турфирмы перед началом летнего сезона фиксируют рост спроса на так называемые «комбинированные туры», включающие посещение нескольких стран. Количество заявок россиян на получение шенгенских виз превышает пропускную способность европейских консульств, а из-за очередей в официальных визовых центрах туристы стали чаще прибегать к услугам агентов.

РБК опросил визовых агентов и участников туристического рынка о том, что происходит со спросом на поездки в страны ЕС и какова ситуация с выдачей шенгенских виз накануне сезона отпусков.

Стали ли чаще обращаться за шенгенскими визами

Спрос на визы европейских стран весной традиционно высокий, говорит директор визового агентства «Калинка Сервис» Игорь Асташкевич. «Пока рано подводить итоги весны 2024, но судя по всему спрос этого года не будет ниже прошлогоднего», — говорит директор «Калинка Сервис».

Гендиректор сети «Единый Визовый Центр» Алина Гафурова утверждает, что спрос на визы в страны Европейского союза у российских граждан в этом году вырос. «Очереди в визовые центры большие — это стало серьезной проблемой для многих заявителей», — констатирует Гафурова. Получать долгосрочные визы в последнее время стало сложнее, поэтому людям приходится чаще обращаться к визовым агентам, добавляет собеседница РБК.

Рост спроса на шенгенские визы в этом году на 20% по сравнению с прошлым годом фиксирует и директор агентства «Да-Турс» Лилия Феоктистова. По ее словам, это связано с тем, что в основном людям стали выдавать более короткие визы.

За визами каких стран чаще всего обращаются

Наибольшим спросом пользуются визы в Италию, Францию и Испанию, отмечает Гафурова из «Единого визового центра». Она напоминает, что важным фактором при выборе страны остается срок действия визы — в этом плане, как раз эти страны сейчас «наиболее лояльны к россиянам».

Ситуация в визовых центрах, по словам Гафуровой, напряженная: на подачу документов на визу в Испанию сейчас можно записаться на май, а в Италию — на июнь и июль. С записью на подачу документов на визу Франции возникли сложности из-за Олимпийских игр, которые пройдут этим летом в Париже, говорит эксперт: «Они сократили количество слотов, поэтому почти невозможно записаться на ближайшее время. Однако, есть приоритетные слоты на подачу Франции — 2-3 недели, Италии и Испании — каждый день».

Количество желающих оформить визы, как и в прошлом году, значительно превосходит пропускную способность европейских консульств, говорит директор «Калинка Сервис». Ситуация связана с тем, что в консульствах стран ЕС прошли сокращения консульских сотрудников, а с наймом российских граждан на технические должности возникли сложности, объяснял ранее Асташкевич. Визовые центры могут и хотят обрабатывать больше документов, но «консульства это не приветствуют», предполагал собеседник РБК.

Согласно последним доступным данным портала Schengen Visa Info, в 2022 году россияне подали 687 тыс. заявлений на шенгенские визы, из которых выдано было 603 тыс. виз. Для сравнения в доковидном 2019 году россияне подали более 4 млн заявлений на такие визы. В 2022 году Франция выдала россиянам 55,2 тыс. виз, Германия — 38,8 тыс., Италия — 103 тыс., Испания — 154,4 тыс.

Как долго получают визы

Заниматься оформлением шенгенской визы директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рекомендует не менее чем за два месяца до поездки.

Очередь на получение виз Франции и Италии очередь на подачу растянулась на месяц вперед, хотя иногда появляются слоты и раньше, говорит Асташкевич. «В некоторых странах, таких как Великобритания, Болгария, сейчас даже сложно указать какие ближайшие слоты на подачу, их просто нет», — рассказал собеседник РБК.

Ближайшая запись в визовый центр Франции есть на конец апреля, но из-за технических работ на сайте записаться можно по телефону, говорит директор «Да-Турс». В визовом центре VFS Global (официальный партнер посольств более 20 государств, в том числе Франции) заверили, что количество слотов на подачу документов на визы во Францию «остается неизменным» и подтвердили, что записаться на подачу на данный момент можно только через call-центр.

Что касается остальных стран, на получение визы в Италию в Москве можно записаться на середину-конец мая, в регионах — в июне, указывает Феоктистова из «Да-Турс». Ожидается, что Испания будет выдавать окна на май. По ее словам, быстрее всего можно записаться на подачу документов в Грецию — уже на следующую неделю.

Рассмотрение документов тоже займет какое-то время, говорит Феоктистова. Например, Греция на это потратит около недели, Испания — около двух недель, Франция — три недели, Италия — до месяца. Поэтому подавать документы эксперт советует за три месяца до поездки.

РБК направил запрос в консульства Франции, Италии и Испании, а также в визовые центры BLS International (Испании), в VMS (Италия), и в VisaMetric (визовый центр Германии).

Какие ограничения ввели страны ЕС для российских туристов В сентябре 2022 года ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Стоимость визового сбора выросла с €35 до €80, срок рассмотрения заявления на визу увеличился с 10 до 15 дней (может быть продлен максимум до 45 дней в отдельных случаях). Также Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком действия, а визы для туристов рассматривать в неприоритетном порядке. В 2022 году ряд стран Шенгенского соглашения приостановили выдачу туристических виз заявителям из России. Среди них — Бельгия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Финляндия, Чехия и Эстония. Страны Балтии также закрыли въезд гражданам России с шенгенскими визами других стран. Остальные 17 стран Шенгенского соглашения все еще принимают заявления россиян на туристические визы. К ним в том числе относятся Австрия, Германия, Венгрия, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Португалия, Греция, Швейцария и Словения. С 1 апреля 2024 года к Шенгенской зоне присоединились также Румыния и Болгария. Поездки в страны ЕС усложнил «режим закрытого неба» для российских авиакомпаний и фактический запрет на пересечение границы наземным транспортом. Например, Финляндия закрыла сухопутную границу с Россией, а также запретила въезд машин с российскими номерами. Ранее россияне часто ездили транзитом через Финляндию в страны Шенгенской зоны. Въезд для машин с российскими номерами запретили и страны Прибалтики — Латвия, Литва и Эстония, а также Польша, Германия, Болгария и Норвегия. Это случилось после того, как Еврокомиссия приравняла въезд машин с российскими номерами к запрещенному импорту.

Что говорят туроператоры

Возвращение интереса туристов к поездкам в Европу фиксируют и опрошенные РБК турфирмы. В этом году спрос на открытые для туристических путешествий страны ЕС вырос на 10-15% относительно низкой базы прошлого года, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Впрочем, в сравнении с допандемийным периодом этот поток ничтожно мал — количество туристических поездок в ЕС на 80-90% меньше, чем в 2019 году, напоминает эксперт.

Помимо Италии, Франции и Испании, которые продолжают выдавать россиянам многократные визы, Горин отмечает интерес к поездкам на Кипр, в Грецию и Венгрию — последние две также лояльно относятся к российским туристам, но выдают одноразовые визы на даты поездки. Болгария, на которую у российских туристов обычно повышается спрос летом, в этом году может столкнуться со снижением турпотока из-за увеличения стоимости и срока оформления визы после того, как страна присоединилась к Шенгенскому соглашению, предупреждает Асташкевич.

У туроператора «Русский экспресс» число бронирований туров в Европу выросло по сравнению с прошлым годом в несколько раз. В компании это связывают с тем, что туристы адаптировались к длительному перелету с пересадками, и самих маршрутов стало больше. «Безусловно, сработал и эффект отложенного спроса: туристы за последние четыре года соскучились по поездкам в Европу. Особенность европейского направления в том, что его нечем заменить: доступные россиянам Турция, Эмираты, Египет и направления Юго-Восточной Азии имеют совершенно иную специфику», — добавляют в «Русском экспрессе». У Tez Tour объем бронирований в страны Европы вырос почти на 25% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В PAC Group отметили рост спроса на экскурсионные туры в Европу на 20% к прошлому году.

Говорить о турпотоке, близком к 2019 году, без прямой авиаперевозки в страны ЕС не приходится, но отложенный спрос на туры в Европу проявляется очень ярко, говорит руководитель пресс-службы туроператора «Интурист» Дарья Домостроева. «Если в прошлом году люди еще могли выжидать, то сейчас привыкли к новым обстоятельствам — рейсам со стыковками, более длительным срокам изготовления виз, повышению курса евро», — добавили в PAC Group.

Некоторые туроператоры в этом году вернули в ассортимент так называемые комбинированные туры с посещением нескольких стран Европы за одну поездку и переездами на автобусе, отмечает Ломидзе из АТОР. До пандемии комбинированные туры продавались стабильно, и их выбирали около половины туристов, рассказывает Домостроева. В прошлом году туроператор не продавал такие туры из-за «неясности с визами». В этом году оживлению спроса в Европу, по словам Домостроевой, способствует «достаточно стабильная ситуация с выдачей шенгенских виз» — бронирования сейчас измеряются сотнями.

Увеличение интереса к комбинированным турам и подтвердили в «Русском экспрессе». Примерно 40% от общего числа туристов за одну поездку посещают две и более страны в Европе. Наиболее популярны комбинации: Франция-Италия, Испания-Франция, Франция-Италия-Швейцария, Германия-Австрия.

Из-за отсутствия прямого сообщения c Европой россияне вынуждены посещать несколько стран, поэтому любой тур можно назвать комбинированным, считает Tez Tour. По данным туроператора, чаще всего туристы едут в Испанию, Италию, Францию, Грецию, а также Австрию, Сербию и Португалию. За организованными комбинированными турами обращаются довольно редко, так как туристы сами предпочитают составлять подобные маршруты, отметил представитель Tez Tour. В этом году туроператор зафиксировал около сотни заявок на такие туры.