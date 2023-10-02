Норвегия присоединилась к одиннадцатому пакету санкций ЕС против России

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Норвегия ввела новые ограничения в отношении России, присоединившись к одиннадцатому пакету антироссийских санкций Евросоюза, сообщил МИД страны.

«Одиннадцатый пакет санкций направлен на усиление существующих санкций и борьбу с их обходом. <...> Новый раунд санкций во многом соответствует мерам одиннадцатого пакета санкций ЕС», — сказано в сообщении. Ограничения вступили в силу в 00:00 2 октября по местному времени (01:00 мск).

Санкции подразумевают запрет на транзит через российскую территорию «товаров и технологий, которые могут способствовать увеличению военного и технологического потенциала России или развитию сектора обороны и безопасности». То же касается продукции, которая может использоваться в авиационной и космической отрасли.

Также норвежские власти расширили список организаций, связанных с российской военной промышленностью, в отношении которых введены экспортные ограничения.

ЕС ввел 11-й пакет санкций против России в июне. В основном он нацелен на то, чтобы помешать Москве уклоняться от санкций. В его рамках Брюссель получил возможность расширить запрет на вывоз товаров в третьи страны, через которые подсанкционные товары поступают в Россию.

Кроме того, ЕС запретил перевозку грузов на свою территорию прицепами, зарегистрированными в России. Судам, нарушившим правила нефтяного эмбарго и потолка цен, запретили заходить в порты ЕС.

Также были расширены черные списки физических и юридических лиц, их активы в Евросоюзе заморозили. Под санкции попали 87 организаций из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении, которые, по данным Брюсселя, поддерживают российский ОПК.

Норвегия не является членом ЕС, но поддерживает европейские санкции против России. Москва считает санкции незаконными.