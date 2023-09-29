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Война санкций ,  
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Норвегия запретит въезд машин с российскими номерами

Норвегия введет запрет на въезд автомобилей с российскими номерами с 3 октября
Сюжет
Война санкций
Запрет на въезд в Норвегию для автомобилей с российскими номерами вступит в силу в ночь на 3 октября
Норвежский пункт пропуска &laquo;Стурскуг&raquo;
Норвежский пункт пропуска «Стурскуг» (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Норвегия введет запрет на въезд автомобилей с российскими номерами в ночь на 3 октября. Об этом заявила министр иностранных дел Анникен Хьютфельдт. Норвегия последняя пограничная страна шенгенской зоны, которая вводит такой запрет.

«Важно, чтобы санкции были эффективными, чтобы мы, насколько это возможно, предотвращали поступления доходов, которые необходимы российскому государству», — сказала она.

О том, что Норвегия работает над новыми правилами, запрещающими въезд на территорию легковым автомобилям с российской регистрацией, ранее говорил госсекретарь страны Эйвинд Вад Петерссон.

Исключения сделали для транспортных средств, рассчитанных на десять и более пассажиров, в том числе микроавтобусов и автобусов, а также машин с дипномерами. Ограничения не распространяются на автомобили, которыми владеют граждане Норвегии или стран Европейской экономической зоны.

Еврокомиссия 10 сентября разъяснила правила применения уже действующих санкций, согласно которым въезд в страны ЕС на личных автомобилях с российскими номерами будет расценен как запрещенный импорт. Страны ЕС самостоятельно смогут принять решение, как исполнять санкции.

Помимо Норвегии въезд автомобилям с российской регистрацией запретили шесть стран ЕС, в том числе Финляндия, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Германия. Франция объявила, что не планирует запрещать въезд в страну и менять свое решение.

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Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призывал принять жесткие зеркальные меры. «Цивилизованные люди не должны позволять обращаться с собой как с людьми второго сорта», — подчеркнул он.

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Норвегия запрет санкции Россия Автомобили
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