Конгрессмены отложили обсуждение военной помощи Украине из-за госдолга

Неопределенная ситуация с потолком госдолга ставит под вопрос в том числе и помощь Украине, сказал конгрессмен Энди Ким

Законодатели США отложили обсуждение очередной военной помощи Украине из-за тупиковой ситуации с потолком госдолга и неопределенностью последствий ожидаемого контрнаступления Киева, пишет The Hill.

По словам конгрессмена Энди Кима, законодатели обсуждали, что должно войти в следующий пакет помощи, однако у него нет уверенности по поводу сроков принятия законопроекта. Неопределенная ситуация с лимитом госдолга ставит под вопрос в том числе и помощь Украине, отметил Ким.

По мнению конгрессмена Билла Китинга, дальнейшая помощь будет зависеть от результатов украинского контрнаступления. «Это могут быть успехи, после которых большая поддержка будет в меньшей степени нужна. <...> Или может быть нанесен ущерб, из-за чего потребуется больше [помощи]», — пояснил законодатель.

В начале мая Пентагон отчитался об оказании Киеву военной помощи на общую сумму $35,7 млрд с начала боевых действий и анонсировал очередной пакет на $1,2 млрд. В середине месяца издание Politico писало, что к середине лета в бюджете США могут закончиться деньги на оружие для Украины. По данным издания, из пакета помощи на сумму $48 млрд, который конгресс одобрил в декабре прошлого года, осталось около $6 млрд. Агентство Reuters при этом сообщало, что Пентагон из-за бухгалтерской ошибки завысил стоимость поставленного на Украину оружия примерно на $3 млрд, что позволит передать украинским военным очередную партию вооружений. 21 мая американский президент Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите G7 в Хиросиме объявил о пакете помощи на $375 млн, в который войдут в том числе снаряды для HIMARS, артиллерии, противотанковые управляемые ракеты TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4.

22 мая министр финансов США Джанет Йеллен вновь предупредила конгресс о возможности дефолта уже 1 июня, если не будут приняты меры. Госдолг США достиг потолка в январе — $31,4 трлн. Республиканцы, контролирующие палату представителей конгресса, настаивают на увеличении потолка с условием сокращения бюджета на $4,8 трлн. Демократы требуют повысить лимит без условий.

Российская сторона неоднократно критиковала поставки на Украину западных вооружений, заявляя, что это только затягивает конфликт и не помешает Москве достичь целей военной операции.