Пентагон оценил общий объем военной помощи Украине в $35,7 млрд

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С начала военной операции США поставили Украине военную помощь на общую сумму $35,7 млрд. Такую оценку дали в Пентагоне.

Согласно опубликованной справке, со дня вступления Джо Байдена в должность президента и до начала боевых действий Вашингтон передал Киеву военную помощь на сумму около $700 млн. С начала военной операции США обязались выделить Украине среди прочего 60 тыс. снарядов для реактивной системы залпового огня «Град», 38 артиллерийских мобильных комплексов HIMARS, 109 боевых машин пехоты Bradley и 31 танк Abrams.

Накануне в Госдепартаменте США сообщили о выделении Украине 37-го пакета военной помощи (отсчет идет с 2021 года) на $300 млн. Вооружение и оборудование спишут из запасов Пентагона. Новый пакет включает боеприпасы для HIMARS, гаубицы и грузовики.

За две недели до этого, 19 апреля, Байден объявил о выделении на военную помощь Киеву $325 млн. В этот пакет вошли в том числе боеприпасы для HIMARS, снаряды для противотанковых ракетных комплексов TOW, авиационные боеприпасы и более 9 млн патронов к стрелковому оружию.

Россия осуждает передачу Западом вооружений Украине. В Кремле говорили, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.