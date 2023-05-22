Байден и республиканцы возобновят переговоры о потолке госдолга США

Белый дом и Республиканская партия проведут консультации вечером 21 мая прежде, чем президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти возобновят переговоры 22 мая, отмечает The Washington Post

Спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Кевин Маккарти (слева) и президент США Джо Байден (Фото: Reuters)

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей (контролируется Республиканской партией) Конгресса Кевин Маккарти договорились 21 мая возобновить переговоры о потолке государственного долга после того, как они были приостановлены 19 мая, пишет The Washington Post. Издание называет это «обнадеживающим сигналом», который дает «шанс избежать экономической катастрофы всего через 11 дней».

Госдолг США достиг лимита в январе, он составляет $31,4 трлн. Американский Минфин предупреждал, что страна уже к 1 июня может оказаться без средств, чтобы погасить платежи, если потолок не увеличить. Республиканцы, контролирующие Палату представителей Конгресса, настаивают на увеличение госдолга с условием сокращения бюджета на $4,8 трлн. Демократы требуют поднять лимит без условий.

Байден и Маккарти созвонились и достигли договоренности отправить своих представителей для консультаций в 18:00 (01:00 22 мая мск) прежде, чем завтра сами снова свяжутся, отмечает издание. «Я думаю, что моя беседа с президентом была продуктивной», — сказал журналистам Маккарти.

Суть переговоров, по словам спикера Палаты представителей и его коллеги по Республиканской партии Гаррета Грейвса, касается степени и продолжительности новых ограничений на новые федеральные расходы. Если будет решение по этой «фундаментальной части» вопроса, то все остальное «пойдет каскадом», сказал Грейвс.

Конгрессмен стал главным переговорщиком от Республиканской партии и будет одним из тех, кто участвует в консультациях вечером 21 мая. Позиция республиканцев заключается в том, что «цифры — это основа», указал Грейвс «Спикер [Палаты представителей Кевин Маккарти] высказался предельно ясно: красная черта — это тратить меньше денег. И до тех пор, пока мы не окажемся там, все остальное действительно не имеет значения», — сообщил он.

Министр финансов США Джанет Йеллен в интервью NBC 21 мая вновь подтвердила, что 1 июня является крайним сроком для того, чтобы решить вопрос с госдолгом. По ее словам, вероятность того, что правительство сможет продолжить оплачивать счета до середины июня «достаточно низкая».

Газета называет труднопредсказуемыми дальнейшие события, но со ссылкой на экономистов указывает, что дефолт может вызвать рецессию, разрушение финансовой системы, приостановку выплат пенсионерам, привести к увольнению федеральных чиновников и взлету ипотечных ставок.