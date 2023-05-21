Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине
США предоставят Украине дополнительные «боеприпасы, артиллерию, бронетехнику», заявил американский президент Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите G7 в Хиросиме.
В пакет помощи войдут снаряды для HIMARS, артиллерии, противотанковые управляемые ракеты TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, мостовые системы, бронированные медицинские машины, грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники, тепловизионные системы, запчасти и другое полевое оборудование. Объем пакета — $375 млн.
О планах передать это снаряжение накануне сообщали источники Politico, издание отметило, что вооружение «будет особо необходимо в месяцы ожесточенных боев, которые ожидаются этой весной и летом».
Нынешняя поставка станет 38-м изъятием снаряжения из запасов Пентагона США за полтора года, с августа 2021 года. С начала военной операции Вашингтон направил Киеву военную поддержку на $37,3 млрд.