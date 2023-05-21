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Белый дом заявил о «большом шаге назад» в переговорах по госдолгу

Белый дом заявил о «большом шаге назад» в переговорах по госдолгу из-за республиканцев

Команда спикера Палаты представителей Конгресса республиканца Кевина Маккарти в переговорах по потолку госдолга США выдвинула требования, которые стали «большим шагом назад», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, предложение содержало ряд партийных требований, которые никогда не могли бы быть приняты обеими палатами Конгресса. Жан-Пьер заявила, что республиканцы «угрожают привести нашу страну к дефолту впервые в истории».

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что на переговорах президент США Джо Байден «вновь и вновь выдвигал» предложения по сокращению дефицита бюджета. Среди них — ограничение расходов, сокращение прибылей крупных фармацевтических компаний и закрытие налоговых лазеек, связанных с нефтью и газом.

Госдолг США достиг предела лимита в январе, он составляет $31,4 трлн. Минфин США предупредил, что страна уже к 1 июня может оказаться без средств, чтобы погасить платежи.

Палата представителей, возглавляемая республиканцами, в конце апреля предложила повысить лимит на $1,5 трлн в обмен на сокращение бюджета на $4,8 трлн. Палата представителей «с трудом» приняла это предложение, отмечал Reuters, так как демократы выступали против сокращения расходов.

В Белом доме заявили, что превышение лимита госдолга может привести к серьезным экономическим последствиям. В случае затяжного дефолта число рабочих мест может сократиться на 8,3 млн, ВВП в годовом исчислении уменьшится на 6,1%, а безработица вырастет на 5%.

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Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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